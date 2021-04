“Nous nous sommes mal entendus dès le premier jour”

12/04/2021 à 19:33 CEST

Alberto Teruel

John Terry a atteint le statut légendaire de capitaine de Chelsea. Au cours de 17 saisons en équipe première, le légendaire défenseur central anglais a disputé 717 matchs en défendant les couleurs des Bleus, au cours desquels il a remporté, parmi de nombreux autres titres, cinq Premier Leagues et une Champions League. Cependant, toutes ses années à Londres n’ont pas été agréables, et dans le programme Off Script de Sky Sport, il a voulu expliquer l’étape dans laquelle il a été formé par Rafa Benítez.

Rafa Benítez a atterri à Londres après un passage réussi en tant que manager de Liverpool, où il a été couronné Champions des Champions lors de la finale légendaire à Istanbul. “D’un point de vue tactique, j’avais hâte de travailler avec lui.. J’avais analysé ses stratégies lorsqu’il affrontait Chelsea et je lui ai donné une chance. On pourrait dire que son passage à Chelsea a été couronné de succès, car nous avons remporté la Ligue Europa. “

Cependant, les références constantes de Benítez à son temps à Liverpool ne se sont jamais bien assis dans le vestiaire bleu. “Lors de chaque rencontre que nous avons eue, il a parlé de la qualité du jeu de Liverpool et des réalisations qu’ils ont accomplies. À un moment donné, j’ai dû lui rappeler qu’il était maintenant le manager de Chelsea et que ces commentaires n’étaient pas bons pour les vestiaires. Bref, je lui ai dit d’oublier de parler de Liverpool “.

Malgré le port du bracelet, Terry n’était pas un habitué des onze de Benítez, ce qui a fini par faire exploser leur relation. “Nous ne nous sommes pas entendus dès le premier jour, vous devez l’admettre, il m’a laissé de côté dans les moments importants. Il est vrai que j’étais blessé au début, mais je me suis battu pour le poste. Parfois, il m’emmenait jouer quelques matchs, mais ensuite il redevenait remplaçant. Ce sont ces petites choses qui ont marqué ma relation avec Benítez. “