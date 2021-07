Nous obtenons des vibrations sérieuses de Yoshi de la plate-forme mignonne ‘Ayo The Clown’

Yoshi’s Crafted World était un petit jeu de plateforme agréable, et nous avons ce que l’on pourrait appeler “une chose” pour les mondes remplis de textiles que le développeur Good Feel a créés dans ses prédécesseurs Yoshi’s Woolly World et le sublime Kirby’s Epic Yarn. Par conséquent, la bande-annonce du jeu de plateforme 2.5D Ayo the Clown a récemment attiré notre attention car elle semble canaliser cet esprit de boîte à jouets.

Pour être clair, ce n’est pas un joint Good Feel – Ayo est fabriqué par Cloud M1 et a été initialement financé via Kickstarter – mais il a certainement l’apparence et la (bonne) sensation d’un titre Yoshi des derniers jours, avec le moveset du clown éponyme et environnements cherchant à s’inspirer du dinosaure préféré de tous, T. Yoshisaur Munchakoopas. Découvrez la bande-annonce publiée par la chaîne YouTube de Nintendo plus tôt dans le mois pour voir ce que nous voulons dire…

Ne vous méprenez pas, il y a beaucoup d’espace sur Switch pour plus d’un jeu de plateforme 2D plein d’entrain et coloré (en fait, il y en a déjà tout un tas), mais les grands patrons câlins et les arrière-plans souriants nous ont certainement rappelé les mondes de Yoshi, laineux ou autre. Jamais une mauvaise chose.

Voici un peu plus de détails sur le jeu à partir du texte de présentation officiel, ainsi qu’une sélection de photos WIP du site Web du jeu :

Ayo, votre clown pas si ordinaire, cherche désespérément son meilleur ami et chien bien-aimé, Bo, qui a mystérieusement disparu. Explorez 8 régions uniques, combattez des boss plus grands que nature et utilisez une variété d’outils clownesques tout en poursuivant votre noble quête. Avec une histoire enchanteresse remplie de rires et d’action, Ayo the Clown capture l’essence des jeux de plateforme classiques comme Donkey Kong Country tout en incorporant une philosophie de conception moderne, un style artistique dynamique et une variété de défis de jeu et d’objets de collection à découvrir.

Le jeu sortira sur Switch le 28 juillet. Faites-nous savoir ci-dessous si vous pensez qu’il peut être à la hauteur des récentes escapades de Yoshi (et si vous pensez que les clowns sont plus effrayants que les dinosaures qui portent des chaussures).