Nous obtenons le préquel de Walker dont nous ne savions pas avoir besoin

Jared Padalecki est tout simplement intemporel.

La CW développe une série préquelle avec l’acteur Walker qui devrait le ramener aux années 1880. Série de créateurs Anna fricke écrira le nouveau spin-off, appelé Walker: Independence, avec Seamus Fahey.

L’indépendance est centrée sur Abby Walker, « une riche Bostonienne dont le mari est assassiné sous ses yeux lors de leur voyage dans l’Ouest. Dans sa quête de vengeance, Abby croise la route de Hoyt Rawlins, un voyou adorable en quête d’un but. à Independence, au Texas, où ils rencontrent des résidents divers et éclectiques fuyant leur propre passé troublé et poursuivant leurs rêves », selon le réseau.

Pour ceux qui ont besoin d’un rafraîchissement, la série à succès Walker parle d’un père veuf qui tente de renouer avec ses enfants et traite des conflits familiaux et des soupçons concernant la mort de sa femme à son retour à Austin au Texas et est un redémarrage du drame populaire de Chuck Norris. Walker, Texas Ranger, qui a été diffusé pendant huit saisons dans les années 1990.