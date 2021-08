Nous obtenons un nouveau jeu Shining Force, mais bien sûr, il y a un hic

Image : Séga

de Séga Force brillante la série est souvent considérée comme le véritable rival de celle de Nintendo Emblème du feu la franchise. Les deux offrent une action RPG de stratégie au tour par tour avec une distribution de personnages mémorables dans un cadre fantastique, mais alors que l’un n’a cessé de se renforcer ces dernières années, l’autre est tombé à l’eau. (Aucun prix pour deviner qui est quoi.)

Sega a largement ignoré le nom Shining Force depuis 2009, date de sa sortie Plume de Force Brillante sur Nintendo DS et Croix de la Force brillante dans les arcades. Cependant, grâce à un partenariat avec Hive, c’est à peu près le changement, car une nouvelle entrée de Shining Force devrait arriver sous forme bêta au début de 2022 – mais avant que vous ne soyez trop excité, nous devons souligner que cela arrive sur les smartphones et non sur les consoles. .

“Shining Force: Heroes of Light and Darkness” – c’est une traduction libre du titre – est développé par Hive, la branche japonaise de l’éditeur de jeux sud-coréen Vespa, et non par Sega lui-même. Néanmoins, Hive insiste sur le fait que le jeu sera “basé sur la vision du monde et le scénario uniques de la série” et se concentrera sur “le plaisir de cultiver des personnages uniques et attrayants”, dans le but “d’apporter le plaisir stratégique de la simulation RPG au mobile dispositifs”.

“Nous sommes très heureux d’avoir cette opportunité spéciale de recréer le jeu classique Shining Force, qui représente la famille mondiale de jeux de Sega, grâce à ce contrat”, a déclaré un porte-parole de Vespa. “Nous avons préparé un jeu qui plaira à de nombreuses personnes, y compris les utilisateurs existants qui ont de bons souvenirs de la série Shining, ainsi que ceux qui sont nouveaux dans Shining Force, et nous espérons qu’ils attendront sa sortie avec impatience.”

Shining Force a fait ses débuts sur Mega Drive / Genesis en 1992 et a été développé conjointement par Climax Entertainment et Sonic ! Software Planning (plus tard connu sous le nom de Camelot Software Planning). Des suites sont apparues sur le Mega CD, Saturn et Game Gear, et en 2004, le jeu original a été refait pour la GBA sous la forme de Shining Force : la résurrection du dragon noir. Force brillante III – qui a été divisé en trois chapitres – reste sans doute le point culminant de la série, mais malheureusement, seul le premier chapitre a été localisé en anglais.

La série plus large Shining présente des titres comme Briller dans les ténèbres, Faire briller l’arche sainte et, plus récemment, Refrain de résonance brillante, qui a fait son chemin vers Switch à l’ouest.

En 2016, Hiroyuki Takahashi de Camelot a déclaré qu’il aimerait travailler sur un quatrième titre Shining Force. Malheureusement, si cela se produit, il ne comportera pas la contribution de l’artiste emblématique de la série Hiroshi Kajiyama, décédé en 2018.