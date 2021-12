Nous parions que vous penserez à ces faits fascinants sur Taylor Swift

26. D’après une interview, ses paroles préférées de son album Lover sont : « Mesdames et messieurs, voulez-vous vous lever ? / Avec chaque cicatrice de corde de guitare sur ma main / Je prends cette force magnétique d’un homme pour être mon amant. «

27. Swift est l’une des femmes les mieux payées de la musique. Selon un rapport Forbes, publié en août 2019, Swift a réalisé un bénéfice avant impôts de 185 millions de dollars au cours de cette seule année.

28. Le film Netflix 2019, Someone Great, a inspiré sa musique : « J’ai pleuré en regardant le film. Pendant environ une semaine, je commence à me réveiller de rêves que je vis ce scénario – que cela m’arrive », a-t-elle déclaré. Elvis Duran lors d’un entretien. « J’avais ces paroles en tête basées sur la dynamique de ces personnages et je suis allé en studio avec Jack Antonoff« La session en studio a conduit à la création de la chanson de Swift, « Death By a Thousand Cuts ».

29. Elle a une place spéciale pour ses chansons les plus émouvantes. De « All Too Well » à « The Archer », la superstar réserve la cinquième place sur ses albums à une ballade déchirante.

30. Après des années de hauts et de bas, Swift était prête à recommencer avec son septième disque Lover. « Il y a tellement de façons dont cet album ressemble à un nouveau départ », a déclaré Swift dans sa couverture de Vogue de septembre 2019. « Cet album est vraiment une lettre d’amour à l’amour, dans toute sa gloire exaspérante, passionnée, excitante, enchanteresse, horrible, tragique et merveilleuse. »