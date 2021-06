Nous parions sur la reprise des investissements ; haussier sur le secteur des PME : Rajiv Anand, directeur exécutif de la banque de gros, Axis Bank

Rajiv Anand, directeur exécutif — services bancaires de gros, Axis Bank

Par Ankur Mishra et Malini Bhupta

Axis Bank cherche à devenir un leader sur le segment du wholesale et parie sur une reprise des investissements. Rajiv Anand, directeur exécutif – banque de gros – Axis Bank, a déclaré à Ankur Mishra et Malini Bhupta que les investissements privés devraient reprendre dans six mois et que la banque jouera un rôle essentiel à mesure que l’économie prendra de l’ampleur. Extraits édités :

Axis Bank souhaite devenir un leader de la banque de gros alors que la plupart des autres banques cherchent à y aller doucement. Pourquoi est-ce si?

Les banques d’affaires joueront un rôle essentiel alors que l’économie commence à reprendre de la vigueur. Nous avons la franchise, le capital, l’appétit pour le risque, les personnes et les produits pour être en mesure de collaborer avec nos entreprises clientes au fur et à mesure qu’elles développent leur entreprise.

Quand voyez-vous le cycle d’investissement reprendre ?

À l’échelle mondiale, le stimulus que les banques centrales ont injecté, une partie ira à la consommation et une partie ira à la construction d’infrastructures. Par conséquent, nous verrons une demande pour tous les produits et services. Dans ce contexte, l’Inde connaîtra également une augmentation des investissements privés. Nous assistons à une reprise des investissements dans les industries, comme l’acier et le ciment. Nous assistons également à un démarrage des dépenses d’investissement, grâce aux dispositifs PLI (Production Linked Incentive). La deuxième vague a fait reculer les choses d’environ six mois. La phase initiale sera alimentée par les dépenses du gouvernement à travers son ambitieux National Infrastructure Pipeline.

L’une des choses que nous avons remarquées est que vous vous concentrez sur les entreprises de taille moyenne et que vous disposez d’un manuel d’exploitation pour les mêmes. Y a-t-il un virage stratégique vers les mid-corporates ?

Nous définissons les clients de taille moyenne comme ceux qui ont un chiffre d’affaires compris entre Rs 250 et Rs 1 000cr. Ici, nous avons une part inférieure par rapport à la part globale des prêts. C’est quelque chose que nous cherchons à corriger. Nous trouvons ce segment très attractif pour de multiples raisons. L’opportunité est vaste et s’étend à travers les zones géographiques et les secteurs. Cela correspond à notre philosophie de base de granularisation des risques. Nous avons également l’intention d’apporter nos meilleures capacités de services bancaires transactionnels à ce segment.

Nous continuerons à travailler avec de grandes entreprises avec lesquelles nous travaillons depuis très longtemps. Nous voulons leur offrir une gamme complète de services et avons investi dans les gens et la technologie pour être en mesure d’améliorer notre jeu. Nous voulons devenir la banque transactionnelle de choix pour nos clients entreprises. Nous avons une nouvelle architecture de service et nous travaillons à fournir des solutions numériques de bout en bout à nos clients. Le fait que notre part de marché sur divers produits comme les devises, les lettres de crédit, les paiements de la TPS, etc. augmente est un témoignage de la nouvelle stratégie. L’année dernière, 95 % de nos prêts supplémentaires ont été accordés à des clients A et de meilleure qualité. Cela va continuer.

Souhaitez-vous réduire le volume du livre des PME étant donné le stress qui pourrait être dû à la pandémie de Covid-19 ?

Il existe environ sept millions de PME et seulement 10 à 12% d’entre elles bénéficient d’un crédit bancaire. Donc, d’abord et avant tout, vous devez faire la différence entre les PME qui prennent du crédit et les PME qui ne prennent pas de crédit. Ce que nous constatons en ce moment, c’est que les dérapages du côté des PME, ont été bien maîtrisés au 31 mars 2021. Ils se situent dans la fourchette que nous souhaitons qu’ils soient. Nous pouvons voir une certaine pression à cause de la deuxième vague, mais en général nous sommes très optimistes sur le secteur des PME. En fin de compte, si l’Inde a besoin de croître, nous avons besoin que les PME se développent et créent des emplois.

Vous concentrez-vous davantage sur les prêts à court terme délibérément ?

Nous avons traditionnellement été considérés comme un prêteur à terme. Ce que nous cherchons à faire, c’est réduire les prêts à terme en pourcentage de notre portefeuille global. Aujourd’hui il sera 70h30, nous voulons le ramener à 60h40. Ce n’est pas que nous n’accorderons pas de prêts à terme, mais nous voulons certainement augmenter les prêts à court terme, qui sont généralement de nature du fonds de roulement. Cela nous aide à réduire et en même temps à augmenter l’engagement avec les clients tout en recherchant des opportunités pour le financement du commerce et d’autres activités non liées au crédit.

Comment comptez-vous tirer parti des capacités « One Axis » dans le segment des prêts aux entreprises ?

La capacité de fournir un « axe unique » est un domaine clé de distinction pour la banque d’affaires. Permettez-moi de vous donner un exemple d’une opération que nous avons réalisée, où nous étions le conseiller d’une entreprise dans une opération de fusion et d’acquisition. Plus tard, lorsque l’offre ouverte est arrivée, nous sommes devenus le banquier de cette émission. Ensuite, nous avons fourni des capacités de transactions bancaires à ce client pour l’offre ouverte. Nous avons fourni une tutelle par l’intermédiaire d’Axis Trustee, puis il y avait des liquidités excédentaires qui ont été parquées dans Axis Mutual Fund. Par conséquent, nous sommes en mesure de fournir une solution unique à travers les différentes branches du groupe Axis Bank – en prenant en charge les prêts et les besoins en fonds de roulement, les services bancaires de transaction, les solutions de banque d’investissement, la tutelle et en travaillant avec Axis MF pour prendre en charge les liquidité. C’est le travail du RM de fournir One Axis à ses clients en fonction des exigences du client.

Comment vos politiques de souscription ont-elles changé pendant la pandémie?

Il y avait deux choses que nous avons faites. Premièrement, nous avons mis au point une métrique en avril 2020, où nous avons examiné chaque secteur pour évaluer lequel supporterait l’impact maximal en raison de la pandémie et lequel prendrait le plus de temps à se rétablir. Juste pour vous donner un exemple, l’impact sur l’industrie pharmaceutique serait marginal et il leur faudrait le moins de temps pour s’en sortir. D’un autre côté, les hôtels et les compagnies aériennes seraient confrontés à un impact nettement plus important et mettraient plus de temps à se remettre. En conséquence, nous avons recalibré notre souscription. Nous avons également soutenu certains clients clés avec lesquels nous entretenions de longues relations et étions confrontés à un avenir incertain. C’était important pour nous car nous nous considérons comme une banque de relations et des relations à long terme se construisent si vous vous associez avec des clients lorsqu’ils sont les plus vulnérables.

Dans l’ensemble, pensez-vous que votre livre en gros fera mieux que l’année dernière ? Serez-vous en mesure d’enregistrer une croissance à deux chiffres cette année ?

Ce que nous guidons généralement la rue, c’est que nous allons croître de 500 à 600 points de base (pb) mieux que l’industrie. Et nous sommes convaincus que nous continuerons de le faire.

Comment voyez-vous la deuxième vague impacter la qualité des actifs ?

Les portefeuilles de crédit des entreprises ont traversé une longue période de reconnaissance des tensions sur leurs portefeuilles. Les entreprises, en revanche, ont renforcé leurs bilans en augmentant et en se désendettant. Dans ces circonstances, nous ne voyons pas de niveaux de risque élevés sur les portefeuilles d’entreprises.

