Nous parlons avec Aymar Navarro, troisième du Championnat du Monde de Freeride World Tour 2021

12/05/2021 à 10:56 CEST

Sport.es

Le pilote aranais Aymar Navarro nous raconte la saison réussie en grimpant au troisième tiroir du Freeride World Tour et le projet réalisé par la main du Ford Ranger Raptor.

Comment est née la collaboration avec Ford?

Notre relation va très loin. Je collabore avec Ford depuis de nombreuses années et lorsque nous avons façonné le projet de nouvelle saison, il était clair pour nous que le Raptor était parfaitement adapté en tant que membre de plus de l’équipe. Nous avons parlé avec la marque et il était facile de se comprendre. C’est de là que vient le projet Check de Ford. Le projet est une pure aventure et exploration, et quoi de mieux que d’avoir un outil comme le Ford Raptor pour atteindre ce type d’objectif.

Qu’est-ce que le Ford Ranger Raptor vous a apporté dans cette expérience?

Sécurité, équipements, polyvalence et plaisir, beaucoup de plaisir au volant.

C’est un luxe de pouvoir atteindre des endroits avec des accès aussi difficiles et aussi de pouvoir aller toute l’équipe dans le même véhicule avec tout ce dont nous avons besoin pour faire nos activités. Qu’il s’agisse de matériel technique (cordes, skis, chaussures, bâtons & mldr;) comme pour tout matériel d’enregistrement (caméras, trépieds, drones & mldr;).

Quelles sont les principales difficultés que vous avez rencontrées dans The Check Project by Ford? Quelle a été la plus grande satisfaction de ce projet

Les plus grandes difficultés que nous ayons rencontrées ont été de trouver de bonnes conditions de neige. Nous parlons d’objectifs très exigeants qui nécessitent des conditions de neige très spécifiques pour les réaliser avec succès et avec toute la sécurité nécessaire.

C’est un projet qui demande beaucoup de persévérance, de ne pas s’effondrer si une activité ne se déroule pas comme prévu et d’être très attentif aux changements de temps pour être prêt à tout moment à faire face à un objectif.

La plus grande satisfaction est sans aucun doute lorsque vous atteignez l’un de ces objectifs. C’est alors que vous oubliez tous les maux, toutes les premières levées sans récompense, et que vous appréciez le succès obtenu comme un enfant avec vos compagnons aventuriers.

Quels objectifs reste-t-il à atteindre dans ce projet?

Bien que nous ayons pu faire des descentes durant cette saison dont nous avons rêvé toute notre vie, il y a toujours des objectifs à faire et plus encore avec tout le terrain que nous avons sur la péninsule.

Cette année, nous nous sommes concentrés sur des objectifs au sein de la vallée d’Aran pour pouvoir respecter les restrictions et concentrer toutes nos forces ici, chez nous. Mais nous aimerions continuer à grandir avec ce projet et parcourir la péninsule main dans la main avec le Ford Raptor comme compagnon indispensable dans la recherche de nouveaux objectifs. Explorez des zones en dehors de la vallée d’Aran, des endroits comme les Picos de Europa qui ont un potentiel incroyable.

Pensez-vous que la formation pour ce type de projet personnel comme The Check Project by Ford vous a aidé à atteindre ce beau résultat en Coupe du Monde?

Oui, à 100%. Un projet comme The Check Project de Ford vous permet de rester hors de votre zone de confort à tout moment. Mentalement cela vous rend très fort, en même temps qu’il vous oblige à obtenir toute votre technique pour pouvoir effectuer ces descentes. Un autre élément positif est que lorsque je suis immergé dans ce projet, je me déconnecte de ce que la concurrence vient d’être, et donc plus tard, quand je passe en mode compétition, je suis à nouveau à 200%.

Je pense que c’est très positif de pouvoir combiner les deux facettes, bien que normalement les riders se spécialisent soit en enregistrement soit en compétition. Je pense que c’est positif de pouvoir le combiner bien qu’il soit difficile de passer tout l’hiver à une intensité et une demande aussi élevées.

Après la troisième place de la Coupe du monde, comment abordez-vous la saison prochaine? Voyez-vous possible de finir en haut du podium?

Il est maintenant temps de profiter de ce qui a été accompli, ce qui pour moi est très, très grand. Je n’avais même pas rêvé de ce podium, étant parmi les meilleurs au monde j’étais déjà satisfait. Je pense que je ne suis toujours pas pleinement conscient de ce que j’avais accompli, puisque lorsque j’ai terminé Verbier je me suis mis à travailler sur le projet et j’ai à peine eu le temps de l’assimiler.

L’année prochaine, nous verrons ce qui se passera. Mon intention est de continuer à la fois avec la compétition et avec The Check Project by Ford, mais il est encore trop tôt pour savoir ce que l’hiver prochain nous apportera.