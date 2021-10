23/10/2021

milieu de terrain de l’Espanyol Manu Morlanes Il a souligné à la fin du match que son équipe a fait deux buts à Martínez Valero qui sont partis avec un sentiment étrange, après être revenu premier et avoir renoncé à l’égalité.

« Le sentiment est que deux points sont partis et que nous venions pour les trois. Nous n’avons pas fini de nous trouver à l’aise en première mi-temps, nous étions meilleurs en seconde mi-temps et peut-être parce que nous n’avons pas tué le match, ils sont forts à à la maison, ils nous ont fait le lien », a-t-il déclaré dans des déclarations à Movistar+.

« Dès la pause, j’ai pensé que l’équipe devait être plus agressive et courageuse et au final nous sommes sortis pour tous, nous avons eu la chance de marquer deux buts et personnellement heureux d’avoir aidé l’équipe. Nous partons avec un sentiment étrange mais sur Mardi, nous avons un autre match contre notre peuple, nous devenons plus forts à domicile et nous voulons continuer dans cette dynamique », a conclu le buteur du premier but de l’équipe catalane.