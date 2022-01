Nous payons pour la crise des semi-conducteurs : les bénéfices records des fabricants | La technologie

Samsung annonce que les bénéfices vont croître en pleine crise des semi-conducteurs, ce qui montre bien que les fabricants ne souffrent pas de ce manque de composants, mais en profitent pour gagner de l’argent en augmentant les prix.

Le géant de la technologie Samsung Electronics a déclaré qu’il s’attend à une augmentation de 52% de ses bénéfices au cours des trois derniers mois de 2021, et tout cela dans un contexte de pénurie mondiale de puces.

Le plus grand fabricant de puces mémoire au monde a estimé qu’il a gagné 11 500 millions de dollars au cours de cette période malgré le fait que la crise des semi-conducteurs paralyse la production mondiale de produits électroniques.

Ce qui est drôle, c’est que c’est le bénéfice d’exploitation du quatrième trimestre le plus élevé en quatre ans.

Samsung explique que les bénéfices de l’entreprise ont été tirés par forte demande de puces mémoire pour serveurs et marges bénéficiaires plus élevéesou dans votre entreprise de fabrication de puces.

Et pourquoi y a-t-il des marges bénéficiaires plus élevées ? Eh bien, précisément à cause de la pénurie de composants, puisque cela a été utilisé par les fabricants pour augmenter les prix sans souffrir des ventes.

Le nouveau produit phare de Samsung est déjà en vente et également avec une certaine réduction de prix, et son lancement a eu lieu il y a quelques jours.

Au cours des derniers mois, les pénuries mondiales de semi-conducteurs ont causé des perturbations majeures pour les fabricantsDu secteur automobile, qui a dû suspendre la production, à Apple, qui a des problèmes avec les livraisons d’iPhone 13 depuis des mois.

En novembre, Samsung a annoncé avoir choisi un site près de la ville américaine de Taylor, au Texas, pour sa nouvelle usine de puces, évaluée à 17 milliards de dollars.

Le monde du hardware traverse une période de grande incertitude, pour des raisons indépendantes de son propre marché. Sans stock de consoles ou de cartes graphiques de jeu, les joueurs ne peuvent pas passer à la prochaine génération.

Cette mesure est motivée par la crise actuelle, qui pousse de nombreux constructeurs à investir dans de nouvelles usines pour l’avenir, peu importe les dépenses qu’elles impliquent actuellement.

La mise en service de l’usine est prévue au second semestre 2024. Il s’agit du plus gros investissement du géant sud-coréen de l’électronique aux États-Unis.