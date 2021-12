« Nous pensions que c’était une blague. » YosStop raconte le jour où elle a été détenue à CdMx – Las Noticias de Chihuahua – Entrelíneas

Dans une interview, la youtubeuse « YosStop » a raconté le jour où elle a été arrêtée pour être transférée à la prison de Santa Martha Acatitla, à Mexico, où elle a été emprisonnée pendant cinq mois pour pédopornographie.

Dans une interview avec le youtuber Roberto Mtz, Yoseline Hoffman a partagé que ce jour-là, elle jouait à des jeux vidéo avec son petit ami et ne s’était pas lavée, comme elle le fait habituellement tous les jours, parce qu’elle était paresseuse, alors elle portait des vêtements de sport. Un de ses frères, qui réside aux États-Unis, visitait sa maison avec un invité, ils allaient donc commander le dîner dans une application.

« Mon frère s’est approché et nous a dit : hé, la police est là, ils apportent un mandat de perquisition », a rappelé la youtubeuse, pensant que c’était une blague, elle se doute qu’elle s’en est débarrassée lorsqu’elle a vu deux policiers qui allaient la chercher venir up: « J’ai senti que mon cœur allait sortir », a-t-il déclaré.

Immédiatement, il a appelé son avocat, car il n’y avait aucun moyen d’éviter son arrestation avec un mandat en main, comme il l’a soutenu en racontant que si personne n’avait ouvert la porte, la police avait le droit de la jeter pour entrer par ce.

Enfin, elle a raconté que cette première nuit avait été « horrible, horrible, horrible » parce qu'elle était arrivée dans un endroit inconnu, où elle ne savait pas ce qui l'attendait ni ne connaissait personne.

Enfin, elle a raconté que cette première nuit avait été « horrible, horrible, horrible » parce qu’elle était arrivée dans un endroit inconnu, où elle ne savait pas ce qui l’attendait ni ne connaissait personne.

« Ils te laissent à la petite porte, ils te mettent dedans, ils vérifient que tu n’apportes rien quand ils viennent te surveiller, ils te déshabillent et mettent des vêtements beiges usés, déchirés et déjà très usés. Vous allez faire toute la paperasse, ils vous demandent plusieurs fois la même information : combien de tatouages ​​avez-vous et où », a-t-il expliqué.

YosStop est arrivée à la prison vers 22h00 dans la nuit et vers 2h30 du matin ils l’ont transférée à l’endroit où tous les détenus devaient les mettre dans la même cellule, qu’elle appelle une « cage » car elle explique qu’elle est très petit, où il peut y avoir jusqu’à 30 personnes debout.

Le youtubeur a été libéré le 1er décembre de la prison de Santa Martha Acatitla après avoir conclu un accord avec la victime, Ainara Suárez, dans le cadre d’un programme de justice réparatrice. « Pour moi, ce fut une agréable surprise de voir que j’ai beaucoup d’amis, j’ai beaucoup de gens qui m’aiment beaucoup, qui étaient là pour moi », a-t-il déclaré.

