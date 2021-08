“Nous pensons que le scénario de liquidité devrait changer dans les prochains mois”

in

La décision de la Bank of Baroda (BoB) de réduire consciemment certains prêts à faible marge a entraîné une diminution de son portefeuille de prêts au premier trimestre de l’exercice 22, a déclaré le directeur général et PDG Sanjiv Chadha à Shritama Bose. Alors que les remboursements des particuliers ont été touchés par la deuxième vague de Covid, de nombreux petits emprunteurs ont de bons antécédents et retrouveront bientôt un bon comportement de crédit, ajoute-t-il. Extraits :

Votre portefeuille de prêts a diminué au T1FY22. Quelles sont les perspectives pour l’ensemble de l’année ?

Nous avons pensé que nous voudrions nous développer dans des domaines qui nous offrent un rapport risque/rendement positif. Étant donné que les liquidités sont abondantes et que les prix sont sous pression du côté des entreprises, nous nous sommes concentrés sur la croissance du côté de la vente au détail. Le risque est atténué dans la mesure du possible en ces temps incertains. Nous avons donc eu une croissance du crédit raisonnablement bonne dans ces domaines. Notre croissance organique de la vente au détail est d’environ 12 %. Dans ce cadre, nous avons connu une croissance d’environ 25 % des prêts automobiles.

Les prêts d’or ont très bien fonctionné pour nous ; ils ont augmenté de 35%. La seule raison pour laquelle la croissance a été modérée au cours de ce trimestre est que nous avons laissé s’écouler certains prêts aux entreprises à bas prix, car nous pensons que le scénario de liquidité devrait commencer à changer au cours des prochains mois. Il existe une opportunité de tarifer les prêts aux entreprises d’une manière légèrement meilleure par rapport à ce qui était possible au cours des 12 derniers mois. Dans les domaines où nous voulons nous développer, nous avons progressé à un rythme raisonnablement bon.

Où voyez-vous la croissance du crédit pour le reste de l’année ?

Nous avons à peu près réduit les prêts dont les marges étaient faibles. Avec cette base, nous devrions voir la croissance des entreprises se produire sur une base nette à partir du prochain trimestre. On assiste à pas mal d’activité, notamment dans le secteur routier, du côté des entreprises mais aussi en termes de projets de gaz de ville et d’énergies renouvelables. L’expansion des friches industrielles est quelque chose que nous voyons. Du côté de la vente au détail, nous avons de solides franchises, qui devraient continuer à croître, surtout maintenant que les blocages sont levés. Notre propre sentiment est que nous devrions voir une croissance d’environ 7 à 10 % pour l’industrie cette année, et notre croissance devrait être à peu près conforme.

La plupart des dérapages pour vous proviennent des livres sur les MPME, le commerce de détail et l’agriculture. Était-ce un problème de recouvrement ou y a-t-il des difficultés financières ?

C’était un peu des deux. Il ne fait aucun doute que le segment du commerce de détail et le segment des MPME ont été touchés en particulier par la deuxième vague. Le secteur des MPME était de toute façon sous pression depuis un an, mais le secteur du commerce de détail, qui avait encore traversé la première vague en raison d’un moratoire, a été assez durement touché par la deuxième vague. Beaucoup de finances personnelles ont été bouleversées par la deuxième vague car je pense qu’il n’y avait pratiquement pas de famille où il n’y avait pas de dépenses liées à Covid parmi nos emprunteurs.

Cela dit, il s’agissait plutôt d’un cas ponctuel, pourrait-on dire. Alors que le défi des MPME est un peu plus important, car au cours de la dernière année, les MPME ont été impactées par des blocages et des perturbations de la demande, pour le secteur de la vente au détail, il s’agit davantage d’un ponctuel. L’année dernière, très peu de personnes se sont penchées sur la restructuration. Cette année, les gens ont été touchés, les prêts ont été restructurés, certains ont baissé, mais en même temps, en juillet, il y a pas mal de recul. Mon propre sentiment est que tant pour les MPME que pour le commerce de détail, le type de dérapage que nous avons constaté au dernier trimestre correspond à un pic de détresse, et cela devrait commencer à diminuer au cours des prochains trimestres, tandis que l’amélioration que nous avons constatée dans le cycle de crédit pour les entreprises devrait se poursuivre. . Donc, pour nous, les coûts du crédit ont baissé par rapport à l’année dernière simplement parce que l’amélioration de l’entreprise a compensé les défis du commerce de détail et des MPME.

Avez-vous ressenti le besoin de resserrer les filtres de crédit sur les segments des petits prêts ?

Pas vraiment, car nous avons en fait des filtres assez robustes. Dans le commerce de détail, notre souscription s’adresse principalement aux emprunteurs dont la cote de crédit est de 700+. Soixante-dix pour cent ont 725+. Mais, au cours des derniers mois, même si vous êtes quelqu’un qui n’a jamais fait défaut sur un prêt et que vous avez un pointage de crédit de 725+, le type de dépenses de santé qui s’est produit était totalement hors de propos et hors contexte, par rapport à ce que votre dossier de crédit antérieur était. C’était le cas ponctuel qui, je pense, devrait maintenant commencer à changer, et nous devrions revenir à des opérations normales en termes de comportement des gens, compte tenu de leurs cotes de crédit.

