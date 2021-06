“Nous pensons que nous commencerons avec 70% du public la saison prochaine”

17/06/2021

Le président de la Liga, Javier TebasIl a assuré lors du forum ‘. Sport Business Days’ jeudi que l’avancée de la vaccination en Espagne leur permet d’être “plus optimistes” et ils estiment que la saison débutera avec “70 % de l’audience moyenne dans les stades”.

Tebas a souligné que les conséquences économiques de la crise sanitaire seront remarquées lors des signatures cet été, dans lesquelles “les prix vont devoir baisser” et dans lesquelles “les clubs espagnols sortent en bonne position” pour être en Ligue ” qu’il aura le moins de pertes et qu’il sera celui qui aura le mieux financé les pertes.”

Question (Q) : On parlait d’1 milliard d’euros de décalage cette saison en raison de la pandémie. Quel est le résultat de cette, espérons-le, la saison dernière avec COVID-19?

Réponse (R) : Cet équilibre provenait de toute l’ère COVID. Dans le football, nous rendons parfois les choses plus compliquées qu’elles ne le sont. Sachant que les transferts de joueurs n’auront pas lieu avant le 30 juin, les chiffres seraient que nous avons perdu 2 000 millions de revenus, nous avons pu récupérer, grâce aux mesures des clubs pour économiser les dépenses et réduire les salaires, 1 000 millions; les pertes nettes sont donc de 1 000 millions d’euros.

Question : Quels ratios la Liga gère-t-elle du retour du public dans les stades ?

UNE: Ici, il faut toujours dépendre des autorités sanitaires et de l’évolution de la pandémie. Ce qui est clair, c’est que, sur la table, ce n’est pas le même qu’on trouvait au début de la saison dernière ou à Noël dernier. Il y a un pourcentage important de la population vaccinée. Selon le Président du Gouvernement, au mois d’août que nous allons commencer, il y aura 70% de vaccination de la population ; il semble que le rythme va à ça. Nous basons nos plans sur cela et nous allons être plus optimistes. Nous pensons que nous marcherons plus de 70 % du public moyen dans les stades la saison prochaine. »

Question : En plus de vous consacrer à la gestion, vous êtes un grand fan de football. Le thème vedette de la saison a été le VAR et les mains, parfois même plus que les buts ou le football lui-même. Comment la nouvelle saison est-elle présentée dans ce sens ?

UNE: Le tour de main selon l’équipe a également eu plus de répercussion (rires). Je l’ai dit une fois, je ne savais pas ce qui était main et ce qui ne l’était pas. Je pense que Velasco Carballo aura pris note de cette circonstance et je sais qu’ils essaient de rendre les arbitres VAR moins, plus spécialisés pour unifier les critères. Mais n’oublions pas qu’il s’agit d’une décision de l’équipe d’arbitrage. On peut donner son avis et montrer le malaise de nombreux clubs dans des jeux qui ont été lésés. S’il est vrai qu’il faut un critère unificateur, le nier serait nier l’évidence.

COUPE D’EURO, MARCHÉ DES TRANSFERTS, PIRATAGE ET MATCH À MIAMI

Question : Au début, il m’a dit qu’il regardait l’Euro quand il le pouvait. Etes-vous surpris qu’avec le retour du public l’Espagne ait reçu des sifflets ?

UNE: Il y a aussi un environnement très critique avec Morata, dans les médias. Si c’est le cas, je ne suis pas surpris de ce qui pourrait arriver. Comme l’a dit Luis Enrique, il y a eu aussi des applaudissements. Nous savons à quoi ressemble le football, c’est une montagne russe ; s’il marque deux buts au prochain match et un au talon, tout le monde marquera. Je vais mettre un exemple. Nadal a atteint les demi-finales de Roland Garros, où le numéro un mondial l’a éliminé et on parle déjà de ce que sera l’avenir de Nadal & mldr; (rires) Je ne fais pas beaucoup attention à lui non plus.

Question : Présence de joueurs en Championnat d’Europe : 119 (Premier League), 88 (Bundesliga), 71 (Italie) et 41 (LaLiga). Que vous disent ces données ?

UNE: Que celui qui écrit cela ne l’étudie pas. 24 équipes sur 55 que compte l’UEFA vont au Championnat d’Europe. Et si nous commençons à ajouter Saint-Marin, Chypre, Albanie & mldr; et nous supprimons les équipes qui ont quelque chose de puissant dans le football. En ce qui concerne l’Angleterre, le Pays de Galles joue à part et compte comme des étrangers jouant en Premier League, comme l’Écosse, l’Irlande et le mldr; Il faut également compter que le Premier ministre a beaucoup de tradition dans le monde scandinave et compte de nombreux joueurs suédois. Si on voyait la Copa América, les données seraient différentes, il y aurait beaucoup de joueurs de la Ligue. S’il s’agissait d’une Coupe du monde, ces données seraient différentes.

Question : En parlant de signatures pour cet été. Que peuvent faire nos clubs ?

UNE: Vous devez contracter la valeur. Si les clubs veulent obtenir des liquidités, les joueurs devront baisser les prix qu’ils demandent. Par exemple, Haaland pourrait valoir 180 millions sur un marché normal et maintenant il n’y a personne, ou peut-être une exception, qui va payer cet argent. Tout doit se contracter et là les équipes espagnoles s’en sortent en bonne position. Nous sommes la Ligue qui aura le moins de pertes nettes, qui aura mieux financé ces pertes. En Italie, il a été financé par les dettes des joueurs et les impôts et cela met beaucoup de pression. Le Premier ministre a publié qu’il n’avait perdu que 1 milliard d’euros en 2019. Nous ne dépassons pas les 1 000 millions. Si le marché se contracte, notre situation est bien meilleure que le reste des Ligues, voire un peu mieux que les Allemands.

Question : L’unité anti-piratage a été un modèle commercial pour le présent et pour l’avenir et est un pilier fondamental de la Liga. Y a-t-il encore autant de piratage ?

UNE: Oui, le pirate prend toujours de nouvelles formes, de nouvelles technologies ; mais notre système détecte tout. Lorsque de nouvelles sortent, nous les étudions pour les attaquer technologiquement ou avec des mesures législatives, comme nous pensons récemment que nous allons le faire dans l’Union européenne. Aujourd’hui, je peux dire que le piratage est inférieur à ce qu’il était il y a quatre ou cinq ans en Espagne, mais il ne sera jamais nul. L’important est qu’il y ait eu un changement de mentalité et ceux d’entre nous qui doivent investir et protéger nos produits en sont les propriétaires.

Question : Y aura-t-il un match à Miami cette année ?

UNE: Je ne sais pas, je pense que ça dépendra des tribunaux, et puis s’ils ne sont pas d’accord avec nous, ça dépendra de changer la façon de penser des gens qui sont dans la Fédération. Si les tribunaux ne nous donnent pas la raison, nous attendrons que les gens qui sont dans la Fédération changent d’avis, et s’ils ne le font pas, nous attendrons que les gens qui sont dans la Fédération changent.