Violence à Lakhimpur Kheri : Dix personnes, dont Ashish Mishra, le fils du ministre d’État de l’Union pour l’Intérieur, Ajay Mishra, ont été arrêtées jusqu’à présent dans le cadre de cette affaire.

La Cour suprême a déclaré mercredi qu’elle pensait que le gouvernement de l’Uttar Pradesh « traîne les pieds » dans l’enquête sur les violences à Lakhimpur Kheri qui ont fait huit morts, ajoutant qu’il devrait « dissiper cette impression ». Le tribunal a déclaré qu’il entendrait l’affaire le 26 octobre.

Après avoir été informé par le gouvernement de l’État que les déclarations de 44 des 164 témoins ont été enregistrées par un magistrat judiciaire, un banc composé du juge en chef NV Ramana et des juges Surya Kant et Hima Kohli a ordonné que les déclarations des témoins restants soient également enregistrées.

La magistrature avait exprimé le 8 octobre son mécontentement face aux mesures prises par le gouvernement de l’Uttar Pradesh dans le meurtre « brutal » de huit personnes, a entendu l’affaire.

Le tribunal supérieur a entendu l’affaire après que deux avocats aient écrit une lettre au CJI demandant une enquête judiciaire de haut niveau, impliquant également le CBI, sur l’incident.

Quatre agriculteurs ont été fauchés par un SUV à Lakhimpur Kheri lorsqu’un groupe s’opposant aux trois nouvelles lois agricoles du Centre organisait une manifestation contre la visite du vice-ministre en chef de l’Uttar Pradesh, Keshav Prasad Maurya, le 3 octobre. Deux travailleurs du BJP et un chauffeur ont été battus à mort prétendument par les manifestants en colère, tandis qu’un journaliste local a également été tué dans les violences.

Dix personnes, dont Ashish Mishra, le fils du ministre d’État à l’intérieur de l’Union, Ajay Mishra, ont été arrêtées jusqu’à présent dans le cadre de cette affaire.

Lors de l’audition de l’affaire le 8 octobre, le tribunal suprême avait interrogé le gouvernement de l’Uttar Pradesh sur la non-arrestation de tous les accusés et avait ordonné la conservation des preuves. La magistrature avait déclaré : « la loi doit suivre son cours contre tous les accusés » et « le gouvernement doit prendre toutes les mesures correctives à cet égard pour inspirer confiance » dans l’enquête sur le « meurtre brutal de huit personnes ».

L’avocat du gouvernement de l’État avait assuré le 8 octobre à la plus haute juridiction que toutes les mesures appropriées seraient prises dans cette affaire.

