07/04/2021 à 19:55 CEST

Daniel Guillen

Directeur sportif de la Juventus, Fabio Paratici, a nié tout contact avec Allegri pour relever Andrea Pirlo sur le banc Bianconero pour Gazzetta dello Sport: « Nous pensons travailler et faire de notre mieux; le reste ne compte pas. Nous ferons notre évaluation en fin de saison, avec Pirlo. C’est une saison plus difficile à évaluer que les autres.« .

Le gérant, qui faire confiance à l’équipe pour la dernière ligne droite du parcours, a défendu le sélectionneur: «Nous sommes habitués à la pression: ils sont là quand on gagne, et bien plus encore quand les choses se passent différemment. La même chose se produit avec Andrea Pirlo, qui a d’abord eu des responsabilités de joueur et les a toujours traitées avec personnalité. Il n’y a pas de problème ».

Interrogé sur les réelles possibilités de l’équipe turinoise, l’Italien s’est montré optimiste quant à la Coppa et aux qualifications pour la Ligue des champions: « Il reste 10 matchs et ce sont les plus importants de la saison. C’est la même chose que 10 autres au cours de l’année, mais à la fin de la saison, les matchs ont plus de poids ». « Si nous n’atteignons pas la quatrième place? Ce n’est pas une hypothèse », a-t-il déclaré.

Les objectifs, la Coppa et le ticket pour la Ligue des champions

Saison Juventus par Andrea Pirlo est devenu un Chemin de croix. Après l’élimination européenne inattendue contre Porto en huitièmes de finale, les bianconeros Ils n’ont également aucune aspiration au titre en Calcio et sont sur la corde raide pour accéder aux positions de Champions. Le grand objectif et l’illusion du parcours est de gagner la Coppa, puisque ils rencontrent Atalanta en finale le 19 mai.