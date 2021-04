« Nous perdrons de la force si nous pensons aux victimes »

08/04/2021 à 21:13 CEST

Gérone joue samedi à Vallecas. Un match essentiel, avec une sixième place en jeu. Son entraîneur, Francisco, en a parlé aujourd’hui Rodriguez. Il devra faire face, une fois de plus, à des pertes importantes. La tendance de cette saison. Il a voulu lever le fer sur la question, rappelant que la victoire «importante» de samedi dernier a renforcé son vestiaire, affirmant également que regretter des absences est une perte de temps. « Il est temps d’avoir l’énergie pour vaincre et tenir tête à n’importe qui. Si nous y réfléchissons, nous n’aurons pas la force nécessaire pour gagner. Tout le monde veut participer et c’est ce qui compte pour moi. Ceux d’entre nous qui le sont, le feront voyager avec l’illusion de faire un bon jeu « .

Il est laissé sans Bernardo ou Juanpe, deux des trois centres qui font partie de l’équipe. «Ce sont des victimes sensibles», a-t-il reconnu. Dans le même temps, il a avoué qu ‘ »il est logique que nous devions modifier les choses pour faire face au Rayo et c’est décidé ce que je vais faire. Mais je vais essayer de donner le minimum d’indices au rival pour savoir si nous allons jouer avec un ligne de quatre ou cinq derrière. «

Le panorama, le pain quotidien pour Francisco. Il a dû jongler tous les jours. « Je ne suis pas épuisé, je le promets. Je suis super branché et c’est comme ça que je suis depuis le premier jour où je suis arrivé. Qu’est-ce qui me surprend? Bien sûr que je le suis, parce que je n’ai jamais vécu une telle situation avant. Je n’ai pas fait une pré-saison de dix ou douze jours avec neuf joueurs qui sont partis. Et beaucoup de choses que je n’ai jamais expérimentées. Mais l’équipe est là, en compétition. » La prochaine pierre d’achoppement, un « très bon rival » comme Rayo est. « Ce ne sera pas le dernier match, mais ce sera le plus important pour nous. » Et il a ajouté: « J’espère que ça ne ressemble pas au crash du premier tour, ils étaient meilleurs. »

Dans un autre ordre d’idées, Gérone a annoncé que cet été, elle ouvrirait un processus consultatif destiné aux membres du club pour promouvoir le changement de conception du bouclier de l’entité. Le nouvel emblème, bien sûr, ne sortira pas avant le début de la saison 22/23.