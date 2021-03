Nous pourrions enfin savoir pourquoi Mars a des «  araignées  » – .

Quand vous voyez Mars de loin, il est facile de supposer que ce n’est qu’une roche rouge sans caractéristiques, mais une fois que vous regardez de plus près la surface, vous pouvez trouver des choses assez intéressantes. L’un des sites les plus bizarres que les scientifiques ont repérés à la surface de la planète sont les soi-disant «araignées», qui apparaissent comme des taches sombres entourées de perturbations de type ver dans le sol martien. Ils ont été un mystère total pour les chercheurs et comme rien de semblable n’apparaît sur Terre, personne ne pouvait expliquer comment ils se sont formés. C’est, jusqu’à maintenant.

Une nouvelle étude publiée dans la revue Scientific Reports explique comment l’expérimentation a permis aux chercheurs de reproduire les étranges caractéristiques ressemblant à une araignée ici même sur Terre. Il s’avère que les araignées sont probablement un sous-produit des saisons changeantes sur Mars. Lorsque la température change, cela peut avoir un effet dramatique sur la surface et tout ce qui se trouve à l’intérieur, et dans ce cas, cela signifie du CO2.

L’équipe scientifique a commencé à expérimenter des choses qui existent déjà sur Mars, y compris le CO2. L’atmosphère de Mars est en grande partie composée de CO2 et, lorsque les températures chutent pendant l’hiver martien, ce CO2 devient suffisamment froid pour se transformer en glace. Toute glace de CO2 à la surface se réchauffe finalement lorsque les saisons changent à nouveau et se transforme directement d’un solide en un gaz via un processus connu sous le nom de sublimation.

Lors du test de sublimation au CO2 dans une «chambre de simulation de Mars» qui comprenait divers substrats granulaires, l’équipe a constaté que la conversion de la glace sèche en gaz génère en fait un modèle similaire.

«L’équipe de recherche a percé des trous au centre des blocs de glace au CO2 et les a suspendus avec une griffe similaire à celles trouvées dans les arcades, au-dessus de lits granulaires de différentes tailles de grains. Ils ont abaissé la pression à l’intérieur d’une chambre à vide à la pression atmosphérique martienne (6 mbar), puis ont utilisé un système de levier pour placer le bloc de glace CO2 à la surface », explique un communiqué de presse accompagnant le document.

«Dans chaque cas, une fois le bloc soulevé, un motif d’araignée avait été érodé par le gaz qui s’échappait. Les motifs d’araignées étaient plus ramifiés lorsque des grains plus fins étaient utilisés et moins ramifiés lorsque des grains plus grossiers étaient utilisés. Il s’agit du premier ensemble de preuves empiriques de ce processus de surface existant. »

Ainsi, si la surface est beaucoup plus chaude que nécessaire pour que la sublimation se produise, l’écoulement de gaz sous la glace sèche va essentiellement découper le matériau de surface, formant les formes en forme d’araignée. Mais comment la surface atteindrait-elle cette température si les changements saisonniers étaient si graduels? Les chercheurs émettent l’hypothèse que la lumière du soleil peut réellement traverser la glace et réchauffer le sol en dessous.

Tout cela a du sens, mais sans voir réellement le processus se dérouler à la surface, les chercheurs ne peuvent pas être sûrs à 100% que leurs théories sont correctes.

