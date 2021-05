Nous pourrions enfin savoir quand le film épique Avengers 5 de Marvel arrive – .

Nous nous demandons ce que sera Avengers 5 et quand il sortira depuis le moment où Steve Rogers a dansé avec Peggy Carter à la fin de Avengers: Fin de partie. Marvel n’a pas encore révélé quoi que ce soit sur le prochain épisode majeur des Avengers. Le studio a annoncé les premiers films et émissions de télévision de la phase 4 du MCU quelques mois après la première de Endgame, mais il n’a divulgué aucun futur projet Avengers. Nous expliquions à l’époque que Marvel ne se contentera pas de vider sa franchise la plus lucrative, surtout maintenant que Fantastic Four, X-Men et Deadpool sont disponibles pour de fabuleuses équipes. Mais Marvel doit présenter de nombreux nouveaux super-héros et ajouter de nouveaux membres de l’équipe Avengers avant de pouvoir annoncer une date de sortie de Avengers 5. Il en va de même pour les méchants – nous avons besoin de nouvelles menaces effrayantes comme Thanos.

Depuis lors, nous avons entendu toutes sortes de rumeurs et de rapports sur les plans des Avengers de Marvel. Le studio a déjà averti que Avengers 5 n’aura pas la même portée que Endgame, taquinant qu’il espère pouvoir offrir un film similaire plus tard après une accumulation massive. Mais Avengers 5 pourrait être une sorte de redémarrage, car tant de Avengers d’origine seront remplacés.

Nous sommes à la mi-2021 et Marvel n’a pas réussi à faire les annonces de Avengers 5. La pandémie n’a pas aidé, car Marvel a reporté tous ses films de phase 4 de plus d’un an. Mais nous avons maintenant une toute nouvelle rumeur Avengers 5 qui nous dit que le film est déjà «sur le plateau», et taquine un calendrier de lancement potentiel.

Marvel a diffusé une excellente vidéo teaser il y a quelques jours, rappelant aux fans certains des moments les plus emblématiques du MCU jusqu’à présent et taquinant les films à venir. Marvel a montré des images pour Eternals pour la première fois, a révélé les titres des suites Black Panther et Captain Marvel, ainsi que les dates de sortie pour Ant-Man 3 et Guardians 3. Voici un autre rappel du calendrier des films MCU de Marvel jusqu’en 2023:

2021:

9 juillet: Black Widow 3 septembre: Shang-Chi et la légende des dix anneaux 5 novembre: Eternals 17 décembre: Spider-Man: No Way Home

2022:

25 mars: Doctor Strange dans le multivers de la folie 6 mai: Thor: Love and Thunder 8 juillet: Black Panther: Wakanda Forever 7 octobre: ​​UNTITLED MARVEL PROJECT 11 novembre: The Marvels

2023:

17 février: Ant-Man and the Wasp: Quantumania 5 mai: Guardians of the Galaxy Vol. 3 28 juillet: UNTITLED MARVEL PROJECT 3 novembre: UNTITLED MARVEL PROJECT

YouTuber John Campea a parlé du teaser de Marvel, se demandant pourquoi certains des titres que nous connaissons déjà en cours de fabrication n’ont pas été montrés dans le clip. La liste comprend les projets Fantastic Four, Deadpool 3, Blade et X-Men. Le premier film Fantastic Four a au moins été taquiné dans la vidéo. Nous prévoyons une baisse en juillet 2023, selon les rumeurs précédentes.

Campea a contacté une personne sans nom qui est censée connaître les plans de Marvel, et il a reçu cette réponse:

C’est essentiellement la même raison pour laquelle Avengers 5 et Eternals 2 n’ont pas été annoncés. Ils n’annonçaient que les films jusqu’en 2023 dont les dates de sortie étaient vérifiées. Il y a plus de 20 projets sur le tableau.

Si elle est authentique, la réponse implique que Fantastic Four sortira d’ici la fin de 2023, ce qui est déjà une excellente nouvelle. Cela nous dit également qu’Eternals aura une suite à un moment donné dans le futur. Mais le détail le plus excitant concerne les Avengers. Si cela est exact, le prochain film de la franchise ne sera pas lancé avant 2024.

Cela donne à Marvel suffisamment de temps pour préparer le public à une équipe Avengers qui pourrait ne ressembler à rien de ce que nous avons vu jusqu’à présent. Pour rappel, Black Widow, Iron Man et Steve Rogers sont partis pour de bon. Thor et Hawkeye pourraient également prendre leur retraite prochainement, et leurs remplaçants devraient être introduits dans les prochains projets Marvel.

Le fait que Marvel ait plus de 20 projets «au tableau» est également excitant. Étant donné que la réponse ci-dessus est liée au clip promotionnel de Marvel et que ce clip était une ode au visionnage de films Marvel dans les cinémas, ces 20 projets doivent être des films. La liste ci-dessus ne comprend que 13 projets, ce qui signifie que Marvel a de grands projets pour un avenir proche, après avoir cartographié les prochaines phases du MCU plusieurs années à l’avance. Ce n’est pas vraiment une surprise, car nous savons déjà que Kevin Feige et Cie prévoient plusieurs années d’aventures Marvel pour décider du sort du MCU. C’est le seul moyen de rendre ces films entrelacés et de s’assurer qu’ils contiennent les crochets nécessaires qui les relient au scénario plus grand du MCU.

Comme toujours avec les rumeurs, rien n’est confirmé à ce stade. Mais si nous ne voyons pas d’annonce de Avengers 5 bientôt, c’est peut-être parce que le film est encore sorti plusieurs années. La vidéo complète de Campea est disponible ci-dessous.

