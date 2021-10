« Nous pourrions gagner et nous pourrions perdre, donc le tirage au sort n’est pas injuste »

23/10/2021 à 21:29 CEST

.

L’entraîneur d’Elche, Fran ScribeIl a souligné après le match nul contre l’Espanyol (2-2) que le résultat peut être considéré comme juste car son équipe pourrait perdre, mais aussi gagner lors de la dernière action du match. L’entraîneur valencien a regretté qu’un match qu’Elche avait contrôlé en première mi-temps « ait changé en deux minutes & rdquor; dans deux actions qu’il a qualifiées d’« isolées & rdquor; au début de la seconde.

«Ce fut un coup très dur et il nous était difficile de nous relever. Les changements ont été bons pour nous parce que des gens sont entrés qui n’avaient pas subi ce coup et non seulement nous avons fait match nul, mais nous étions proches de gagner & rdquor;, a-t-il expliqué.

« Peut-être que la cravate est juste. Ils étaient proches de 1-3, mais nous avons également pu marquer troisième car les dernières minutes étaient notre & rdquor;, a-t-il déclaré. Scribe, qui était satisfait des débuts de Javier Pastore en tant que titulaire.

« Nous voulions qu’il nous donne un jeu intérieur et une pause, mais ils l’ont frappé au mollet et il n’allait pas durer tout le match & rdquor;, a révélé l’entraîneur, qui a également fait l’éloge de l’attaquant Lucas Boyé.

« Cette année, il est mieux entouré et a plus d’options. Il a des capacités de travail et de but. Nous parlons d’un joueur de haut niveau & rdquor;, a-t-il commenté Scribe, qui a admis que « ça coûte cher de marquer des points & rdquor ;.