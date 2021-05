“Nous pourrions voir une nouvelle baisse de 10% des exportations par rapport aux performances de l’exercice 21”

Jagdish Fofandi, président national de l’Association des exportateurs de fruits de mer de l’Inde (SEAI)

L’Inde est le plus grand producteur de crevettes d’élevage au monde et l’un des plus gros fournisseurs du marché mondial. Au cours du dernier exercice, l’Inde a exporté 12,89 651 tonnes de fruits de mer d’une valeur de 6,68 milliards de dollars. Jagdish Fofandi, président national de l’Association des exportateurs de fruits de mer de l’Inde (SEAI), parle à Rajesh Ravi de FE de l’impact de la pandémie de Covid-19 sur le secteur des fruits de mer et de ses perspectives. Extraits édités:

Quelle a été la performance des exportations lors du dernier exercice?

Les exportations de fruits de mer ont chuté de 20% en volume et en valeur au cours du dernier exercice. L’impact est plus dans le secteur de la pêche en mer. Exporter vers le marché chinois est maintenant très difficile en raison de divers problèmes et la Chine détient une part de 25% dans les exportations totales. Le marché américain est stable mais le marché de l’UE est atone en raison de la pandémie. La perte du marché chinois ne peut être compensée par d’autres marchés. Les prix unitaires des articles exportés ont également légèrement baissé.

Quelles sont les perspectives pour le prochain exercice budgétaire avec certains États côtiers imposant le verrouillage?

Dans un lock-out, le mouvement est rude même avec quelques concessions pour le secteur des fruits de mer. Il semble que nous pourrions voir une nouvelle baisse de 10% des exportations par rapport à la performance de FY21. Selon les rapports de plusieurs États, l’ensemencement dans les exploitations se situe dans la partie inférieure. Le secteur des fruits de mer avait un plan sûr d’exporter 1 million de crores d’ici 2025, mais les choses semblent sombres et très lointaines maintenant.

Le secteur de la pêche en mer est considéré comme atone dans un passé récent. Quelle est votre perspective?

Nous avons besoin d’une politique de conservation concrète avec tous les États côtiers réunis. Il y a quatre ans, nous avons atteint un niveau de pêche optimal et il n’a cessé de décliner. L’utilisation de la capacité des usines de transformation et des services auxiliaires a chuté de 10 à 15%. Plus de 50% de la main-d’œuvre de l’industrie des produits de la mer est employée dans le secteur de la pêche en mer. La part des prises de mer dans les exportations totales est en baisse et ne représente plus que 30 à 35%. L’économie du secteur côtier qui emploie des lakhs sera affectée.

Qu’arrive-t-il au secteur de l’aquaculture qui a connu une forte croissance avant la pandémie?

Dans les conditions qui prévalent, notre objectif pour l’année prochaine est de maintenir la production et non de regarder la croissance. Le secteur de l’aquaculture, qui comprend principalement l’aquaculture de crevettes, est passé de 70 000 tonnes en 2008-09 à 8,00 000 tonnes en 2018-2019 et est maintenant en proie à de graves problèmes de maladie et de mauvaise gestion. Il avait le potentiel de doubler d’ici 2025.

Qu’en est-il des problèmes avec la Chine et des barrières non tarifaires?

La Chine a entamé des contrôles plus stricts avec la deuxième vague de Covid-19, ce qui, à son tour, entraîne des retards de dédouanement et de paiement. Les retards déraisonnables de paiement, de transbordement et d’attente des navires pour les frais des compagnies de navigation ajoutent à l’incertitude. Des problèmes existent également avec le syndrome de la maladie des points blancs et la présence de Covid dans les matériaux d’emballage. Toute la côte ouest dépend des exportations vers la Chine et souffre.

Il y a aussi des rapports de pénurie de conteneurs?

Les pénuries de conteneurs sont toujours un gros problème et c’est un problème mondial. Un autre gros problème est que les frais de transport ont augmenté. Pour les conteneurs de renvoi vers les États-Unis, les frais sont passés de 3500 $ en mars 2020 à 6500 $ actuellement. Maersk a maintenant annoncé qu’à partir de mai 2021, il sera de 12500 $. D’autres opérateurs suivront. Aucune industrie ne peut survivre avec ce genre d’augmentation des coûts.

Qu’en est-il du soutien du gouvernement pour le secteur?

La maladie se prépare dans le secteur avec de nombreux petits exportateurs sur le point d’être classés comme NPA. Jusqu’à présent, il n’y a pas eu de soutien direct au secteur des exportations. Les marchés sont stables, mais nous sommes inquiets des incitations et des politiques. Le régime d’exportation de marchandises en provenance de l’Inde (MEIS) a été retiré sans autre régime. La subvention des intérêts est limitée aux MPME et les gros exportateurs n’en tirent aucun avantage. Nous sommes dans un marché d’acheteurs et ne pouvons survivre sans le soutien du gouvernement.

