Nous pourrions vraiment voir un match de la NFL où personne ne joue au football et s’agenouille tout le match

Chacun a le moment sportif de ses rêves. Le genre d’événement qui ne se produit que dans le REM profond. Peut-être que c’est votre équipe qui remporte un championnat et que vous le voyez en personne, peut-être que, enfant, cela menait votre équipe bien-aimée à la victoire. Je suis un homme très spécifique avec des goûts particuliers, et nous avons une possibilité très réelle d’assister au match de football le plus drôle de l’histoire du monde.

Ce n’est absolument pas une hyperbole. Je promets.

Voici quelque chose de totalement dingue : si les Colts perdaient contre les Jaguars dimanche, les Raiders et les Chargers seraient tous les deux à égalité. Littéralement, aucune des deux équipes n’aurait de motivation à faire autre chose que de s’agenouiller 15 fois chacune. – Adam Beasley (@AdamHBeasley) 3 janvier 2022

Maintenant, écoutez, je sais que les chances que les Jaguars battent les Colts sont presque nulles. Je comprends que. Indianapolis a tout pour jouer, les Jags n’en ont pas – sauf la possibilité de nous offrir une licorne d’un sport encore plus rare qu’une éclipse solaire. De plus, les Jags et les Colts se trouvent dans le sud de l’AFC, ce qui conduit naturellement à la possibilité d’une extrême mesquinerie.

Comment tout cela est-il possible ? Eh bien, tout se résume à l’image des séries éliminatoires de l’AFC. À l’heure actuelle, nous avons trois équipes à 9-7 sur la bulle des séries éliminatoires. En ce moment, les Colts et les Chargers sont de la partie, les Raiders terminant 8e de la saison.

Une défaite des Colts les mettrait à 9-8 cette année-là. Ils seraient la dernière équipe, peu importe qui gagnerait à Los Angeles et Las Vegas. Celui qui gagnerait les Chargers contre les Raiders les rejoindrait également en séries éliminatoires.

Cependant, si les Chargers et les Raiders décidaient que cela ne valait pas la peine de risquer une perte et de se faire rebondir en conséquence, nous pourrions voir quelque chose de magique. La décision bénéfique pour les deux équipes pourrait simplement être de ne pas jouer du tout au football. S’ils s’agenouillaient tout le match en attaque, se cognaient doucement l’un contre l’autre et organisaient une belle fête au milieu de terrain pendant 60 minutes, le coup de sifflet final retentirait avec Los Angeles et Las Vegas à 9-7-1, renversant Indianapolis et mettant deux autres AFC Les équipes de l’Ouest en séries éliminatoires.

Ne vous y trompez pas : cela doit arriver. Le monde a besoin de voir cet événement. Je ne veux pas frapper les Colts pour leurs efforts cette saison, mais un vrai discours : si j’étais un fan, j’aurais toujours espérer que mon équipe perdrait pour réaliser ce moment unique dans une vie.

Si les dieux mythiques du football sont réels, ils ont besoin d’entendre nos prières. S’il vous plaît, laissez les Jaguars gagner. Permettez-nous un match de football sans football. Ce serait le moyen idéal pour couronner une saison incroyable.