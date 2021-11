Nous pourrons enfin réguler l’Espace avec des lois : c’est le plus grand pas en 40 ans de course à l’espace | La technologie

Les Nations Unies ont accepté de faire de l’espace un endroit avec des lois à respecter, afin d’éviter de futurs différends dans la course à l’espace naissante où tous les pays ont des intérêts.

Si nous regardons en arrière, nous pouvons voir que les étoiles sont passées d’une affaire d’intérêt national, où les agences spatiales internationales ont travaillé pour les conquérir, à devenir une entreprise.

Nous avons SpaceX, Blue Origin, RocketLab… des entreprises se sont lancées dans l’espace car il y a beaucoup de business à exploiter. Et c’est la raison pour laquelle les Nations Unies ont franchi une étape que nous attendions depuis 40 ans : légiférer au-delà de 8 000 pieds.

Lundi, un groupe de diplomates britanniques a proposé que Les Nations Unies vont créer un groupe pour développer de nouvelles normes de comportement international dans l’espace, dans le but d’éviter le genre de malentendus qui déclenchent la guerre.

Et c’est qu’à mesure que les nations qui traversent l’espace progressent dans leurs capacités militaires, y compris la capacité d’interrompre ou d’endommager d’autres satellites, la législation devient plus nécessaire, ont expliqué les politiciens lors du sommet. Dans la poursuite de la paix mondiale, des lois sont nécessaires.

Il s’agit de la première avancée significative dans le développement de normes spatiales en plus de quatre décennies. L’élément le plus important du droit spatial, le Traité sur l’espace extra-atmosphérique, a été négocié par les puissances spatiales naissantes en 1967.

Pendant ce temps, l’espace devient de plus en plus compliqué, expliquent-ils des Nations Unies, car il y a maintenant beaucoup plus d’acteurs dans l’espace qu’il y a 40 ans. Gouvernements, organisations, universités, entreprises privées, etc. Et cela se traduit par des dizaines de milliers de satellites en orbite dans le ciel.

Le vote de lundi devant la Première Commission de l’ONU, axé sur la sécurité internationale et le désarmement, a été approuvé à une écrasante majorité, avec le vote affirmatif des représentants de 163 pays, contre huit votes négatifs et neuf abstentions.

Compte tenu du large soutien à la proposition, y compris le soutien de l’administration Biden, elle devrait passer la session plénière de l’Assemblée générale des Nations Unies le mois prochain.

Ce sont des projets abandonnés de la NASA, des idées qui n’apparaissent pas dans les livres à succès parce qu’elles n’ont pas décollé et ont été laissées à mi-chemin.

La proposition créerait un nouveau groupe de travail à l’ONU qui se réunirait deux fois par an à Genève en 2022 et 2023. À la fin de cette période, le groupe devrait parvenir à un consensus sur les nouvelles normes et identifier les domaines qui nécessitent une enquête plus approfondie.

Nous sommes ainsi devant les premiers pas de la législation spatiale. On dirait que c’est le futur, mais non, c’est le présent.