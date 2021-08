Nous poursuivons pour un mandat Vax, envoyez de l’argent maintenant ! 10z viral

in

Comme beaucoup l’ont déjà remarqué, l’aspect le plus unificateur de la droite semble être l’escroquerie, la capacité de monétiser des croyances autrement absurdes. Il est difficile de savoir quel élément du mouvement le rend si facile, si c’est la forme de culte que la droite a prise, si c’est le racisme, ou si c’est presque une psychose de masse. Il y a ce vieil adage, un imbécile et son argent sont bientôt séparés, bien que nous hésitions à étiqueter tous les imbéciles de MAGA. Certes, ceux qui dépensent de l’argent qu’ils ne peuvent pas se permettre en dons à des églises politiques ou à des mouvements politiques sont qualifiés d’imbéciles.

Beaucoup n’avaient peut-être pas entendu parler de Mat Staver, pas nous. Il est un ancien doyen de la Liberty University et pasteur baptiste du Sud, qui pratique également le droit à Tampa en Floride. Il est l’un des pasteurs arrêtés l’année dernière pour avoir organisé des services malgré le verrouillage. Staver cherche maintenant un moyen de gagner de l’argent. Il a récemment envoyé un e-mail à ses partisans :

Les tirs sont mutilants, paralysants et [taking people’s lives] mais Biden poursuit sa folle quête pour injecter tous les Américains.

Pendant ce temps, le rapport VAERS du CDC montre que le nombre de décès et de blessures graves causés par les jabs COVID monte en flèche.

Ce n’est pas une « quête folle », c’est une quête basée sur la science et l’amour. Après tout, à ce stade, Biden travaille principalement à faire vacciner les partisans de Trump. Les seules statistiques sur les vaccins qui montent en flèche sont les chiffres enregistrés et le nombre de non vaccinés actuellement en danger.

Aucun vaccin depuis la création du VAERS en 1990 n’a causé autant de blessures et de décès que les tirs de COVID. Même pas tous combinés. Et, tragiquement, le bilan ne fait que commencer.

Après notre combat intense d’un an et demi pour mettre fin aux restrictions illégales sur les pasteurs et les églises, Liberty Counsel se prépare à une autre bataille juridique historique, cette fois pour protéger le droit de chacun de choisir ce qui entre dans son corps. PERSONNE ne devrait jamais être obligé de mettre une drogue dans son corps contre son gré.

Personne n’est obligé de mettre quoi que ce soit dans son corps contre son gré et si le gouvernement fédéral exigeait jamais une telle chose, nous nous retrouverions soudainement du côté opposé de l’argument. Mais les entités privées et les entités locales ont parfaitement le droit d’exiger des vaccinations. Essayez d’inscrire votre enfant à la maternelle sans liste de vaccinations. Essayez de faire voyager votre chien sans vaccins. Nous avons des exigences de vaccination depuis longtemps. Mais personne ne parle actuellement du gouvernement fédéral exigeant la vaccination.

Maintenant, le coup d’argent (pardonnez-nous):

Mais nous avons besoin de VOTRE AIDE pour gagner cette bataille juridique colossale en défendant VOTRE DROIT DE CONTRLER CE QUI EST DANS VOTRE PROPRE CORPS !

Nos ressources sont épuisées. J’ai besoin de ton aide. Notre subvention de défi DOUBLERa chaque cadeau à Liberty Counsel. Votre aide sauve des vies et la liberté.

Vous pouvez également aider à arrêter la tyrannie en faxant aux gouverneurs et au Congrès. Dites-leur AUCUN COUP DE COUP COVID OU PASSEPORT DE VACCIN OBLIGATOIRE !

C’est là que l’humour s’arrête. Non seulement cet homme (qui est probablement vacciné) veut que vous continuiez à rester vulnérable à la maladie, il aimerait que vous envoyiez une partie de votre chèque de paie aux revenus du chèque de paie (pour la plupart), pour l’aider à se battre… s’il utilise l’argent sur la cause du tout.

