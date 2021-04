Nous pouvons accidentellement freiner l’évolution – .

L’évolution est extrêmement importante pour la survie à long terme de toute espèce. Les conditions dans n’importe quel habitat changent constamment et c’est aux plantes et aux animaux de ces environnements de s’adapter ou de faire face à l’extinction. La diversité génétique est la façon dont la nature résout ce problème, et comme chaque espèce dans un habitat se ramifie lentement, celles qui sont les plus aptes à survivre seront toujours celles qui perpétuent leur matériel génétique et c’est, au fil du temps, ce qu’est l’évolution. est tout au sujet. Cependant, les humains ont jeté une clé assez sérieuse dans les plans de la nature, isolant certaines espèces à des fins agricoles, et de nouvelles recherches suggèrent que cette pratique pourrait finalement les condamner.

Une nouvelle étude dans Proceedings of the Royal Society B se concentre sur la diversité de la population de saumon atlantique. Le poisson a une longue histoire d’élevage, mais la pisciculture dans des endroits comme la Suède peut en fin de compte entraver la capacité du poisson à évoluer et à s’adapter à un climat changeant. Les chercheurs ont examiné la diversité génétique du saumon capturé dans les années 1920 avec le saumon capturé aujourd’hui, et les résultats sont troublants.

L’élevage de tout type d’animaux, qu’il s’agisse de bovins laitiers ou de saumon de l’Atlantique, est plus efficace si les animaux sont tous les mêmes. Grâce à une sélection sélective sur plusieurs générations, les agriculteurs peuvent s’attendre à des rendements constants, à des caractéristiques de comportement prévisibles et, en général, à très peu de surprises. Cela rend l’agriculture plus facile et plus rentable, mais en fin de compte, cela entrave l’espèce en l’empêchant d’évoluer comme elle le ferait autrement. C’est exactement ce qui se passe avec le saumon atlantique en Suède.

Comme l’expliquent les chercheurs dans l’article, les stocks de poissons d’élevage sont extrêmement homogènes avec très peu de diversité. C’est bien si les poissons sont complètement isolés mais ils ne le sont souvent pas, s’échappant dans l’eau libre et se mélangeant aux populations de saumon sauvage. Lorsque cela se produit, les poissons d’élevage répandent leurs caractères de survie génétiquement inférieurs à la population naturelle et font reculer l’espèce en réduisant la diversité. Finalement, à mesure que de plus en plus de saumons d’élevage se mélangent aux poissons sauvages, la diversité de l’espèce entière est affectée, ce qui peut gravement inhiber sa capacité à s’adapter aux changements environnementaux comme le réchauffement de l’eau dû au changement climatique.

Les chercheurs expliquent:

Nos résultats démontrent que les pratiques de stockage du saumon en mer Baltique ont conduit à l’homogénéisation des populations au cours du siècle dernier, compromettant potentiellement leur capacité à s’adapter aux changements environnementaux. L’empoissonnement de poissons d’élevage est courant dans le monde entier, et notre étude est un exemple de mise en garde des effets négatifs potentiels à long terme de ces activités.

Bien que l’étude ne porte que sur le saumon de l’Atlantique dans une région, la pratique de l’élevage d’animaux peut avoir des effets similaires dans tous les domaines. Il est vital que des changements soient apportés pour protéger les populations d’animaux sauvages de cette manière, et cela pourrait nécessiter une réinvention complète de la façon dont nous pensons à l’agriculture.

