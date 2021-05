Nous pouvons apprendre beaucoup de qui vend du Bitcoin – et qui achète

Je vois cette erreur tout le temps, et cela m’attriste encore.

Source: Shutterstock

Les gens achètent une action qui se porte bien, et ils aiment son histoire et son potentiel. Ensuite, le marché lance une courbe à court terme et le titre commence à se vendre.

Leur investissement va de amusant, passionnant et rempli de potentiel de profit à effrayant, dangereux et peut-être en voie d’être un grand perdant.

Alors, que font-ils?

Ils renflouent.

Oui, ils ont peut-être l’intention de revenir, mais l’expérience me dit qu’ils le font rarement, voire jamais. Ils se font prendre à attendre – à attendre de voir s’il pourrait continuer à baisser, ou à attendre de voir si un rebond est la vraie chose ou s’il recule à nouveau.

Au moment où le rebond semble réel, ils ne veulent pas payer pour cela, alors ils attendent un retrait – et même ils peuvent très bien payer plus pour cela que là où ils l’ont vendu au départ.

Si nous examinons en profondeur qui a fait une grande partie de la vente de la dernière volatilité de Bitcoin, il semble bien que ce soit beaucoup de ces investisseurs.

Mais qui achète nous en dit beaucoup plus…

La récente baisse de Bitcoin a été forte. Aucun doute là dessus.

De la mi-avril à la mi-mai, il a chuté d’environ 50%, passant d’un niveau record de plus de 60 000 $ à un peu plus de 30 000 $.

Et… il était encore 3X par rapport à ce qu’il était l’été dernier. Beaucoup de gens semblent oublier cela… ou ne veulent pas en parler.

Une variété de raisons a déclenché la vente. Une inflation plus chaude que prévu a secoué les actions et les cryptos. Colonial Pipeline a payé une rançon aux pirates Bitcoin (CCC:BTC-USD) pour redémarrer le pipeline, donnant une nouvelle voix à la notion erronée selon laquelle il s’agit d’un vecteur d’activités illicites. (L’activité illicite dans Bitcoin est notée par rapport à ce qu’elle est en dollars.) La Chine a renforcé l’interdiction des cryptos après avoir espéré que les choses se relâchaient.

Et il y a Elon Musk, le fondateur brillant et controversé de Tesla (NASDAQ:TSLA), Ville solaire et SpaceX. Tesla a cessé d’accepter les paiements en Bitcoin (bien que je ne pense pas que quiconque ait jamais payé de cette façon), et Musk a tweeté à propos des préoccupations environnementales concernant la puissance requise pour extraire des bitcoins. (Je pense qu’il a été mal informé, et peut-être que nous en parlerons dans un futur MoneyWire.)

C’était un peu une tempête parfaite, chaque événement intensifiant la dynamique de vente.

Nous avons déjà vu cela. La vente commence à vendre à court terme. D’autres investisseurs le voient et paniquent. Ils vendent d’abord et posent des questions plus tard.

Certains des vendeurs sont des traders à court terme, qui réduisent naturellement leurs pertes et sortent. Mais une grande partie, malheureusement, est ce que l’on appelle des «mains faibles» – des investisseurs qui ne sont pas vraiment engagés dans l’actif et qui sont facilement secoués lorsque les choses deviennent cahoteuses.

Nous avons plongé dans la vente récente, et cela semble encore être le cas. La plupart des ventes semblent avoir été effectuées par des pièces «plus jeunes», c’est-à-dire les plus récentes achetées.

Certains investisseurs – probablement nouveaux sur Bitcoin – se sont enthousiasmés par ce qu’ils ont vu et ont décidé d’acheter. Lorsqu’une correction brutale s’est produite, ils ont paniqué et ont pris la fuite. Malheureusement, je pense qu’ils ont subi des pertes à court terme qu’ils n’auraient pas subies s’ils avaient compris la situation dans son ensemble.

Cabinet d’analyse de la blockchain Glassnode fait du bon travail, et il a dévoilé l’activité en chaîne de Bitcoin (essentiellement son activité de trading) au milieu du «Elon Dip» après les tweets de Musk. Dans son commentaire, la firme a noté:

«Sur la chaîne, nous pouvons observer une bifurcation notable des réactions, les nouveaux venus sur le marché paniquant en vendant et en réalisant des pertes, tandis que les hodlers à long terme [which is the same as “holders” for bitcoin and altcoins] semblent relativement déphasés par les nouvelles. ” (J’ai ajouté le soulignement pour souligner.)

Une autre indication que des pièces récemment achetées ont été vendues est le nombre très élevé de pièces vendues à perte. En fait, Glassnode a noté que le nombre de pièces vendues à perte était si élevé qu’il atteignait des niveaux marquant historiquement un creux. (Les lecteurs de longue date savent que je n’investis jamais en essayant de choisir un fond. Nous ne pouvons jamais dire un fond tant qu’il n’est pas entré.)

Vous pouvez voir sur le graphique ci-dessous qu’après près d’un an de vente de plus de bitcoins à des fins lucratives, la tendance s’est fortement inversée au cours des dernières semaines. Pas aussi brusquement que lorsque la panique du Covid-19 a frappé en mars dernier, mais définitivement rapide et furieux.

Il y a deux côtés à chaque commerce, donc des suppositions qui achetaient à des prix réduits?

Le gros argent.

Il semble bien que certains gros acheteurs soient intervenus sur la base des flux de bureau de gré à gré, où les institutions négocient. De plus, la tarification Bitcoin premium sur Coinbase (NASDAQ:PIÈCE DE MONNAIE) par rapport à d’autres échanges (comme Binance) a éclaté. La même pièce peut se négocier à des prix différents sur différents échanges. De nombreuses institutions utilisent Coinbase, de sorte que le prix plus élevé observé sur cet échange indique beaucoup d’achats institutionnels aux États-Unis.

Revenons également à droite avant que le marché ne retombe le 19 mai pour voir ce que faisait l’argent intelligent. Le sentiment baissier du 17 mai n’a duré qu’une courte période alors que les «baleines» ont décidé qu’il était temps d’acheter le plongeon. Une baleine possède entre 1000 et 5000 bitcoins – soit environ 37 à 188 millions de dollars aux prix actuels. C’est le gros argent, et les baleines ont acheté de manière agressive pour moins de 43 000 $.

Cabinet d’intelligence d’affaires MicroStrategy, l’une des premières entreprises à investir ses liquidités dans Bitcoin, a été l’une de ces baleines qui ont profité de la baisse des prix. Il a rapporté 10 millions de dollars supplémentaires à un prix moyen de 43 663 dollars.

Ce n’était clairement pas le fond, mais cela montre que les grands détenteurs de bitcoins étaient prêts à investir environ 43000 $. Maintenant que le bitcoin est inférieur à 40000 $, je suis sûr qu’ils sont encore plus enclins à acheter.

Une entreprise que je respecte, ARK Investir, a également acheté la trempette. Tout comme Ray Dalio, co-directeur des investissements de Bridgewater Associates, le plus grand hedge fund du monde. Je pense que c’est son premier achat de Bitcoin.

Les lecteurs réguliers savent que je suis un taureau Bitcoin. Cela n’a pas changé du tout. Et je m’attends à des gains encore plus importants des altcoins moins connus qui n’ont pas obtenu 1 / 100e de l’attention de Bitcoin.

Voici quelque chose d’autre qui n’a pas changé… Je m’attends à ce que Bitcoin atteigne 100 000 $. Il peut chuter davantage avant de reprendre sa marche vers de nouveaux sommets, mais le changement transformateur permis par la blockchain et les cryptos est si important que je suis plus confiant que jamais dans des prix plus élevés.

Bitcoin 100K $ serait une augmentation de 2,5X par rapport aux prix actuels. Et certains altcoins devraient multiplier encore plus leur argent.

C’est la nature des tendances de l’hyper croissance, des actions et des crypto-monnaies. Tant que leur potentiel de transformation d’une grande partie de notre monde reste sur la bonne voie, je m’attends à voir des gains plus importants au cours des cinq prochaines années.

À la date de publication, Matthew McCall n’avait (ni directement ni indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article.

Matthew McCall a quitté Wall Street pour réellement aider les investisseurs – en les faisant découvrir les tendances les plus importantes et les plus révolutionnaires du monde AVANT quiconque. Cliquez ici pour voir ce que Matt a dans sa manche maintenant.