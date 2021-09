“Nous pouvons avoir une grande finale de saison”

09/09/2021

Le à 21:19 CEST

Alex Rins (Team Suzuki Ecstar) a commencé la saison MotoGP en cours avec une performance prometteuse, mais n’a pu remonter sur le podium que lors de la dernière course en Grande-Bretagne grâce à une remontée efficace de la neuvième sur la grille à la deuxième sur la ligne d’arrivée. Vient maintenant son rendez-vous annuel tant attendu à MotorLand Aragón, la piste de MotoGP située dans la même région où Rinçage Il a passé de longs étés depuis son enfance et aussi où il a remporté la course MotoGP l’année dernière. A quelques kilomètres de la route d’Alcañiz, dans le réservoir de Pena à Beceite, Alex Rins Il analyse la saison déjà réalisée et parle des attentes de ce qu’il en reste avant de lancer une action pour les réseaux sociaux en tant qu’ambassadeur d’Estrella Galicia 0,0.

Deuxième position du GP de Grande-Bretagne il y a deux semaines dans une course très compliquée en raison de la météo britannique, qu’est-ce qui a alors conduit au retour d’Álex Rins sur le podium ?

-Je suis très content d’être de retour sur le podium, également sur un circuit comme Silverstone, que j’aime beaucoup. Il y a deux ans, j’ai réussi à gagner là-bas, cette année j’ai atteint la deuxième position et la vérité est que je suis très heureux parce que vous vous déchargez de vos épaules après avoir traîné tous ces mauvais résultats en début de saison ; Je suis également heureux de donner ce podium aux personnes de l’équipe qui le méritent tant et qui ont travaillé si dur pour y parvenir.

Avec le résultat du GP de Grande-Bretagne, comment abordez-vous la deuxième partie du Championnat du Monde et où pensez-vous pouvoir terminer la saison ?

-La vérité est que cela nous charge de force et d’ambition pour essayer de finir la saison au sommet. Maintenant, il y a des circuits que j’aime beaucoup, peut-être où nous souffrons un peu plus, c’est à Misano, mais l’Aragon et le Texas, Portimao ou Valence sont des circuits que j’aime et qui s’adaptent assez bien à la moto, donc je pense que si nous continuer avec la même dynamique nous pouvons faire une belle fin de saison.

Les médias ont mis l’accent sur le manque de résultats en première partie de saison, à quelles raisons pouvez-vous attribuer ce manque de résultats ?

– En fin de compte, il est difficile d’attribuer à quelque chose ou de blâmer la moto ou de me blâmer parce que nous faisions de grandes courses, nous battions toujours au sommet, comme je me souviens à Portimao, qu’avec sept tours à faire, nous nous battions en secondes avec Fabio (Quartararo) et moi sommes allés au sol. Cherchez peut-être ce petit point de plus, je ne sais pas si c’était par ambition ou quoi, qui m’a rendu incapable de finir les courses.

Vous chevauchez la monture championne de l’année dernière. Selon vous, quels aspects de la Suzuki vous donnent un avantage sur vos rivaux et lesquels peuvent vous limiter ?

-Je pense que par rapport à celles de nos rivaux, notre moto a une très bonne courbe dans les virages, mais peut-être que cette année le reste des usines a fait un pas en avant supérieur à la nôtre et je pense que tout est très régulier. Des points auxquels on atteignait auparavant un peu mieux en fin de course, maintenant peut-être arrivons-nous un peu plus abîmés, par exemple, au niveau des pneus. Mais nous travaillons pour faire ce pas en avant.

La course en Aragon est toujours spéciale pour vous et même l’année dernière, vous avez remporté une victoire inoubliable. Quels facteurs ont alors influencé positivement la victoire ?

– Je me souviens que c’était un très bon week-end, dans lequel je suis passé de moins en plus. Nous sommes partis dixièmes et dans le premier tour, nous sommes arrivés cinquièmes. J’ai progressé petit à petit jusqu’à ce que j’aie pratiquement une carrière solo. D’abord et j’ai eu un deuxième sur Joan (Mir) puis Álex Márquez est arrivé, qui nous a rattrapé très rapidement. Je pense que c’était la motivation de courir “à la maison”, même si je manquais de la part du public, qu’en raison du problème de Covid, il ne pouvait pas y en avoir mais, chaque fois que nous courons “à la maison”, vous ressentez ce “plus”.

Qu’attendez-vous du prochain week-end de compétition en Aragon ?

-Il est clair que ce sera beaucoup plus compliqué que l’an dernier en raison de la rivalité et de l’égalité qui existe aujourd’hui. La semaine dernière, nous avons vu à Silverstone que les six premiers vélos provenaient de six usines différentes, ce sera donc difficile ; Mais nous n’abandonnerons pas Nous allons nous battre pour avoir un bon résultat.

Comme vous le savez, Estrella Galicia 0,0 fête ses dix ans dans le championnat du monde de moto. Vous avez fait partie du premier Team Estrella Galicia 0,0 avec Miguel Oliveira en 2012. Quel souvenir pouvez-vous partager de ces dix années ?

-Quand l’équipe a été présentée à Vigo. C’était une exposition avec les motos du Grand Prix et il y avait aussi Marc (Márquez) avec la Moto2 et les pilotes du Championnat d’Espagne ; c’était très agréable.