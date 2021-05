“Nous pouvons être champions si nous sommes au niveau”

14/05/2021 à 14h30 CEST

.

Luis Enrique Martinez, entraîneur de l’équipe nationale, a assuré, un mois après le début de sa participation à l’Euro 2020, que l’Espagne peut se battre pour être à nouveau championne continentale si elle est au niveau qu’elle est censée être et que la confiance essentielle est générée pour se qualifier pour tout.

L’entraîneur espagnol, dans des déclarations aux médias de l’équipe nationale, a expliqué qu’il ne sait pas jusqu’où il ira dans le tournoi européen, s’il restera dans la phase de groupes ou atteindra la finale, mais qu’il est clair qu’ils seront “un rival très compétitif. difficile, très inconfortable et très compliqué” pour n’importe qui.

“Nous continuons d’être une marque puissante dans le monde du football. Maintenant, qu’essayons-nous de faire? Récupérer et être en mesure d’imiter ceux qui étaient uniques à l’époque et ont réalisé quelque chose que nous n’avions jamais réalisé à partir d’une position dans laquelle le joueurs qui Nous pouvons être des champions, bien sûr que nous pouvons. Si nous sommes au niveau que nous sommes censés atteindre et que nous pouvons même le surpasser et nous continuons à répéter les choses que nous savons, mais le niveau de confiance génère une ligne de performance ascendante, nous pouvons optez pour tout. Il n’y a aucun doute », a-t-il affirmé.

Il a souligné qu’au regard de ce que fait son équipe et de sa mentalité, il est “même surpris”, car il ne “s’attendait pas à être à ce niveau”. Il a précisé que de jeunes joueurs de grande valeur sont apparus et qu’il y a encore “un très grand potentiel à croître” et il a assumé le rôle de favoris qu’ils peuvent avoir.

“Je n’ai pas peur de relever ce défi, mais ensuite ce que nous essayons de faire, quel profil de joueurs nous avons, une jeune équipe qui veut grandir, qui a faim, qui joue bien au football, qui défend bien.”, A déclaré Luis Enrique, qui a déclaré que l’affiche préférée qu’il a dans son groupe doit être confirmée “avec des résultats”.

Il a commenté la première rivale de l’Eurocup, la Suède, le 14 juin, qu’ils la connaissent très bien après s’être rencontrée lors de la phase précédente et que “maintenant elle a même le renfort d’un joueur important tel que Ibrahimovic“.

“Il joue habituellement 4-4-2. Nous savons à quel genre de jeu ils jouent habituellement, mais ils nous connaissent aussi très bien”, a-t-il déclaré. Luis Enrique, qui sur la Pologne a déclaré qu ‘”il a changé le système contre de puissants rivaux, devant lesquels il joue habituellement avec cinq défenseurs” et a souligné que “le niveau individuel des joueurs est élevé, avec quelques références que nous connaissons tous”.

En tout cas, selon lui, “la plupart des équipes quand elles jouent” contre l’Espagne changent de système et modifient ce que le staff espagnol avait étudié à leur sujet, et ont mis l’exemple de la Grèce et du Kosovo au début de la phase de qualification. la Coupe du monde Qatar 2022.

Il a assuré qu ‘”il aurait aimé que Bilbao ait été le siège (de l’Espagne dans l’Eurocup), comme tout le monde, mais une fois que c’était irréalisable en raison des conditions médicales qui étaient imposées et ne pouvaient pas être remplies” le fait de garder le siège dans le pays et que ce soit Séville lui plaît.

“Pour moi, c’est la ville à laquelle en tant que joueur j’ai participé le plus souvent avec l’équipe nationale, et c’est un endroit où les fans sont chauds, ce dont nous avons besoin. Nous allons être soutenus et soutenus. Ils le sont. va pouvoir être ce joueur. mythique 12 que nous avons tous commenté “, a déclaré l’entraîneur, qui était également ravi de” jouer à nouveau avec le public “.

“Curieusement, avec l’équipe nationale, nous avons joué en Ukraine et en Géorgie avec le public, mais contre lui. Si cela motive, s’il peut être en faveur, ce doit être la repera”, a-t-il ajouté. Luis Enrique.