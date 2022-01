Nous pouvons prétendre participer à la négociation parlementaire de Díaz pour la réforme du travail

01/04/2022 à 07:10 CET

Ana Cabanillas

Nous pouvons demander à avoir une voix dans l’une des négociations parlementaires les plus sensibles de la législature. Le parti violet suppose qu’il aura un rôle dans les conversations avec les partis de l’arc parlementaire pour recueillir les soutient à réforme du travail de Yolanda Díaz, malgré différences qui commencent à émerger entre la violette et le ministère du Travail autour de cette mesure.

Le deuxième vice-président du gouvernement est parvenu à un équilibre difficile entre les employeurs, les syndicats et le gouvernement qui est désormais perçu menacé par l’hostilité des partenaires d’investiture, qui aspirent à amender le texte avec quelques changements qui mettent le continuité de PDG dans l’accord, compte tenu de la forte division interne à laquelle est confrontée l’association patronale, telle que publiée ce mardi par El Periódico de España.

Après neuf mois de négociations intenses qui ont abouti à un accord, depuis l’approbation de l’arrêté royal mardi 28 décembre dernier, un silence éloquent à Podemos, où ont évité de montrer des signes d’enthousiasme vers la réforme. « Ce n’est pas la réforme que United We peut faire d’être majoritaire au gouvernement et ce n’est pas tout à fait celle que les agents sociaux voudraient », a-t-il résumé après que la porte-parole adjointe de l’espace au Congrès, la députée Sofía Castañón, ait été approuvé. De cette façon, le violet, tout en évitant de critiquer ouvertement le vice-président et ministre du Travail, s’aligner sur les thèses des partenaires du gouvernement, pointant les insuffisances du pacte face à la politique des maximums qu’ils défendent.

Négociation difficile

Une fois l’accord approuvé, il faudra faire face à des négociations difficiles au sein du parlement pour réunir les soutiens nécessaires à la validation de la mesure, qui doit passer le processus au Congrès la deuxième semaine de février. Et c’est à ce moment-là que les tensions menacent de faire surface entre le département de Yolanda Díaz et la fête mauve.

Le ministère du Travail prévoit que ce département sera celui qui dirigera les négociations au Parlement pour mener à bien la réforme du travail, comme en d’autres occasions, où le ministère auquel appartient l’arrêté royal en question prend les rênes des pourparlers.

Ainsi, des personnalités telles que le secrétaire d’État à l’Emploi, Joaquin Perez Rey, personne de la plus haute confiance du vice-président, ou de son directeur de cabinet, Josep Vendrell, seront particulièrement importants dans ces conversations, dont ils tiendront également les agents sociaux au courant afin d’essayer de maintenir le difficile équilibre atteint dans l’accord.

Mais ça approche initiale ne semble pas partagée par le parti violet. De Podemos tenir pour acquis qu’ils joueront un rôle actif dans les négociations avec le reste des groupes, en coordination avec l’espace confédéral de United We Can in Congress, où les communs sont également représentés.

Ainsi, les violets pensent que la négociation sera menée par la direction du groupe parlementaire et sera menée par Ione Belarra, secrétaire général de la formation, Pablo Echenique, porte-parole de Podemos au Congrès, Yolanda Díaz, leader de l’espace, et Jaume Asens, président du groupe et porte-parole des communs. Une stratégie qui est loin de l’approche de la vice-présidence, qui déjà pendant le processus d’accord sur la réforme a maintenu un fil direct avec les partenaires du gouvernement pour les informer de l’état des négociations.

Quelques heures seulement après la conclusion de l’accord, Echenique a déjà marqué des positions et a exprimé son intention de commencer à parler « aujourd’hui » avec le reste des partenaires parlementaires : « J’espère que la réforme du travail ira de l’avant, mais nous devrons dialoguer avec nos partenaires », a-t-il déclaré lundi de la semaine dernière, dans un interview à TVE où il affirmait le rôle de Podemos dans ces négociations et appelait à conclure des accords avec les formations nationalistes. L’absence de majorité au gouvernement, a-t-il souligné, « implique négociation et dialogue et c’est à cela que servent les groupes et les porte-parole, dialoguer avec les autres, écouter leurs demandes et conclure des accords & rdquor ;.

Différence stratégique

Une position différente de celle exprimée par Yolanda Díaz qui, si elle s’est engagée à privilégier les partenaires d’investiture, a également indiqué la vocation de permanence du texte actuel, qui pourrait perdre le soutien des agents sociaux face à tout changement substantiel. En ce sens, Asens s’exprimait aussi, des communs, un faction liée au vice-président du gouvernement. Le dirigeant a mis en garde contre le « risque » de rupture de l’accord de la CEOE en cas de cessions aux partis nationalistes.

Le vice-président, dans une interview à El País ce dimanche, a demandé au reste des partis de soutenir ce nouveau cadre du travail en raison d’une question de responsabilité : « Nous parlerons. Nous travaillerons jusqu’au bout. Mais il est très difficile de dire non à cette réforme», a-t-il assuré, en référence directe aux forces nationalistes qui ont exprimé leurs doutes sur le texte.

L’ancien chef de Podemos, Pablo Iglesias, actuel président de la fondation du parti, la Fondation 25M, a également fait des déclarations ces dernières heures en faveur du maintien du « bloc d’investiture », avec le soutien d’ERC, Bildu, PNV et Más País. « Rréserver un bloc d’investiture fondamental pour les avancées des secteurs les plus vulnérables et de la classe ouvrière et de ne pas entrer dans les pièges que la droite veut tendre », a-t-il défendu ce lundi dans RAC1, soulignant l’importance vitale d’avoir le ‘oui’ de ces forces pour maintenir en vie les coalition.

L’ancien vice-président, qui a sauvé une semaine de silence Après avoir pris connaissance de l’accord sur la réforme du travail, il a déclaré qu’il se sentait « obligé de resserrer les rangs » avec le ministère du Travail, et bien qu’il ait admis le « succès » de mettre toutes les parties d’accord, il a souligné que « L’équipe de Yolanda Díaz ne fait pas de magie ». À ce stade, ce qui est toujours l’une des voix les plus autoritaires dans l’espace a également fait pression sur le vice-président pour parvenir à un accord avec les nationalistes : « En politique, tout comme il faut négocier avec les employeurs, il faut négocier avec les groupes parlementaires« .