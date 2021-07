“Nous pouvons tenir tête à n’importe qui”

in

10/07/2021 à 6h30 CEST

Il prévoyait de prendre sa retraite en 2020 après les Jeux de Tokyo, mais son report l’a fait reconsidérer et Raúl Entrerrios il a prolongé sa carrière d’un an. Cette saison supplémentaire avec le Barça, où il continuera à travailler, il a remporté la Ligue, la Coupe et la Ligue des Champions entre autres titres. Maintenant, il veut une médaille olympique pour compléter un record costaud. Une médaille d’or serait la meilleure cerise sur votre carrière.

L’Espagne n’a pas réussi à se qualifier pour les Jeux de Rio 2016, donc la victoire à Tokyo sera totale : « La valeur des Jeux est toujours au maximum pour un athlète, mais après ne pas être allée à Rio, l’équipe méritait d’être à Tokyo.. Il a très bien travaillé non seulement dans ce cycle olympique mais dans le précédent où nous avons également obtenu de bons résultats mais nous avons eu la malchance d’être laissés de côté & rdquor ;.

Sachant qu’il s’agit de ses derniers Jeux, il assure qu’il sera à Tokyo « pour vivre une expérience unique. Certains Jeux sont toujours spéciaux, mais comprendre que ce sera la dernière compétition que je vais jouer vous fait voir qu’un cycle de votre vie qui a été très important et très beau touche à sa fin. J’espère pouvoir le fermer de la meilleure des manières & rdquor ;.

Les options sont là, car l’équipe espagnole arrive en tant que championne d’Europe, et avec le bronze mondial, quelque chose qui pour Entrerríos « est bon. Je pense toujours qu’il vaut mieux arriver avec un rôle d’équipe compétitif derrière que l’inverse. Nous sommes les premiers à avoir les pieds sur terre et nous connaissons la difficulté de chaque championnat. Disputer les Jeux Olympiques et y progresser est très compliqué, nous avons aussi un groupe très exigeant & rdquor ;.

Un groupe très compliqué

Bien sûr parce que le groupe en Espagne est composé de la Norvège, de la France, de l’Allemagne, du Brésil et de l’Argentine : « C’est pas mal du tout (rires). Nous savons que nous pouvons tenir tête à n’importe qui et que nous devons travailler dur pour aller de l’avant. Vous devez y aller au jour le jour, en essayant de surmonter les obstacles du début à la fin et j’espère que cette fin sera le dernier jour de la compétition de handball & rdquor ;.

Entrerríos regarde vers l’avenir avec l’espoir de continuer à travailler pour le handball

| VALENTÍ ENRICHIR

Il ne veut pas se focaliser sur des rivaux mais sur sa propre équipe : « L’important est de toujours regarder vers notre travail, vers nos possibilités et notre travail, c’est essentiel pour avancer dans le championnat & rdquor ;. L’arrière central ne considère pas qu’atteindre les quarts de finale soit a priori simple : « Loin de là. Nous devons toujours avoir le plus grand respect pour ceux qui sont devant nous. Toutes les équipes qui sont là nous ont donné beaucoup de difficultés. Être dans les chambres va être un objectif difficile. C’est le premier objectif que nous avons en tête mais nous allons y aller au jour le jour & rdquor ;.

L’Espagne cherchera sa quatrième médaille olympique à Tokyo, les précédentes ont été obtenues « Authentique grandes équipes de grands groupes, dans la mesure où nous nous ressemblons aussi. Nous avons gagné le respect et c’est principalement parce que nous avons très bien travaillé en tant que groupe donnant une image collective incroyable. C’est quelque chose que nous ne devons jamais perdre si nous voulons avancer et obtenir une médaille comme ces autres générations & rdquor ;.

