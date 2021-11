Nouvelles connexes

Podemos utilise sa chaîne Guerrilla 2.0 pour mener la « sale guerre » contre ses partenaires du gouvernement PSOE, qu’il qualifie de « traître », et contre le président sur les réseaux sociaux. Pedro Sanchez, qu’il qualifie de « canaille ».

Le parti violet utilise actuellement les chaînes Telegram « Guerrilla 2.0 » pour mobiliser des milliers de « militants », afin de lancer campagnes de discrédit et de lynchage contre ses rivaux politiques dans les réseaux.

Les collaborateurs du cabinet de conseil Neurona (qui a reçu 363 000 euros publics de Podemos dans la campagne des élections législatives 2019) apparaissent comme « responsables » d’une partie des contenus destinés à ces campagnes de lynchage, comme le rapportait hier EL ESPAÑOL.

C’est ce qui ressort des documents internes du parti violet que l’UDEF a transmis au juge d’instruction de l’affaire Neurona, Juan José Escalonilla. Ainsi, Podemos aurait pu détourner une partie de ses fonds électoraux – qui sont audités par la Cour des comptes – à des fins très différentes de celles autorisées par la loi.

Les dirigeants du PP et de Vox (comme Pablo Casado, Isabel Diaz Ayuso, Santiago Abascal et Macarena Olona) sont l’objectif habituel de ces campagnes promues par Podemos via le canal Guerrilla.

Mais ces dernières semaines, Podemos a haussé le ton et dirigé ces lynchages contre les dirigeants du PSOE et les membres du gouvernement, comme une mesure de pression pour que les socialistes se conforment aux mesures convenues par la coalition telles que l’approbation de la loi sur le logement ou le abrogation de la réforme du travail.

Le point culminant de cette stratégie s’est produit lorsque le président du Congrès des députés, Meritxell Batet, a décidé de retirer le siège du député de Podemos Alberto Rodriguez, conformément au jugement de la Cour suprême qui l’a condamné pour voies de fait contre un policier.

Podemos a ensuite incité ses « militants » à lancer une campagne contre leurs partenaires gouvernementaux sur les réseaux sociaux sous le slogan #PSOEtraidor, comme le montrent les images qui accompagnent cette nouvelle.

L’un des montages graphiques que Podemos a distribués sur la chaîne Guerrilla, pour que ses abonnés puissent les publier sur les réseaux, montre les images du président Pedro Sánchez, Pablo Casado, Santiago Abascal, le magistrat de la Cour suprême Manuel Marchena et le président d’une compagnie d’électricité, avec le message suivant : « Ces scélérats ont retiré le siège d’Alberto Rodríguez sans preuves et sans témoin. » Et, encore une fois, le slogan de la campagne : #PSOEtraidor.

Ce n’est pas la seule accusation que Podemos porte contre le président Pedro Sánchez à travers ces campagnes secrètes : dans une démonstration de déloyauté envers le pacte gouvernemental, il l’accuse également de « couvrir les malversations » du roi émérite Juan Carlos Ier et il lui reproche la hausse du prix de l’électricité, une fois que les mesures appliquées par l’exécutif se sont révélées inefficaces.

On peut envoyer ses « activistes » de la chaîne Guérilla, pour la diffuser sur les réseaux, une bande dessinée qui accuse la montée de l’électricité sur les « portes tournantes » du PSOE. Selon ce message, les socialistes préfèrent conseiller aux citoyens de repasser la nuit, plutôt que « d’intervenir sur le marché de l’électricité » et de « mettre fin à l’oligopole ».

Dans un autre montage envoyé à ses followers, Podemos pointe directement le vice-président Nadia Calvino pour avoir refusé de créer une entreprise publique d’électricité, et montre au président Pedro Sánchez se prosterner de manière servile aux entreprises du secteur : « A commander, don José Ignacio« , dit-il en s’inclinant devant le président de l’une des sociétés Ibex.

Le traitement de la loi sur le logement et de la loi d’équité, d’universalité et de cohésion du système national de santé, promus par le ministre Caroline DariasIls ont été d’autres motifs de frictions entre les deux partenaires gouvernementaux. Dans ce cas également, Podemos a promu des campagnes via le canal Guerrilla afin que ses abonnés montrent leur malaise contre l’exécutif.

Le parti violet dénonce dans cette affaire que la loi dite Darias n’abroge pas la loi générale sur la santé approuvée par le gouvernement de Aznar en 1997, mais maintient tous les préceptes qui permettent la privatisation des services de santé. Un autre ministre sur la cible de Podemos.

Le match de Ione Belarra il ne se limite pas à diffuser du matériel graphique parmi ses partisans pour lancer des campagnes de discrédit contre les membres du gouvernement. Elle donne également à ses « militants » des lignes directrices et des consignes pour que ces campagnes aient le plus grand écho possible sur les réseaux sociaux.

Il le fait tous les mercredis, lorsque le parti violet convoque ses partisans via le canal de guérilla pour publier des messages contre la monarchie constitutionnelle. Nous pouvons fournir aux « activistes » un lien à partir duquel ils peuvent télécharger images et montages photo contre la famille royale.

Il leur donne également des instructions précises sur quand et comment les publier : « Attention! Notre hashtag part à 21h00. Jamais avant! Dans ce lien, vous avez des suggestions à tweeter. Il est important que Twitter ne détecte pas les répétitions, il est donc conseillé de personnaliser le libellé des tweets. Retweetez également, évitez de tweeter uniquement le tag et dosez les tweets pour améliorer les performances du hashtag. »

Déjà au début de la pandémie de coronavirus, des dirigeants de Podemos comme Juan Carlos Monedero ont tenté de profiter du confinement de la population pour promouvoir une cocotte des balcons contre la famille royale. L’initiative n’a duré que deux jours.

Non seulement les dirigeants du PSOE, PP et Vox sont la cible des campagnes de discrédit promues par Podemos via son canal Guerrilla. Certains dirigeants du parti violet ont également été victimes de ces lynchages, avec lesquels ils ont été invités à quitter leurs fonctions.

La direction de Podemos, alors dirigée par Pablo Iglesias, a promu une campagne contre Íñigo Errejón (aujourd’hui à Más País) sur les réseaux sociaux lorsque leurs divergences avec la ligne officielle du parti ont commencé à être irréconciliables.

Pour sa part, l’ancien leader de Podem, Albano Dante Fachín, a dénoncé que la direction de Podemos avait utilisé la chaîne Guérilla pour promouvoir un lynchage public contre lui sur les réseaux, à titre d’exemple avant de l’expulser de leurs rangs. Dante Fachin avait trop compté pour son soutien aux partis indépendantistes, dans les dates précédant le Référendum 1-O illégal.

Les documents que l’UDEF a désormais transmis au juge Juan José Escalonilla indiquent que Podemos a utilisé des employés du cabinet de conseil Neurona (à qui il avait versé 363 000 euros publics de ses fonds électoraux) pour lancer ces campagnes de lynchage via le canal Guerrilla. .

