“Nous prenons la bonne décision au bon moment”

26/09/2021 à 17h07 CEST

Carlos Sainz (Ferrari) a expliqué que son équipe a pris “la bonne décision au bon moment” et cela lui a permis de terminer sur la troisième marche du podium du Grand Prix de Russie de Formule 1, la quinzième manche du calendrier.

Sainz, parti deuxième, est venu en tête de la course, mais des problèmes avec le pneu moyen avec lequel il a commencé l’ont obligé à passer par les stands tôt et, déjà dans la dernière ligne droite, il est revenu sous la pluie lorsqu’il est passé en intermédiaire.

“Je suis très bien sorti. C’était la priorité de ne pas perdre de position avec George (Russell) et ensuite je pouvais me placer derrière Lando (Norris) et le dépasser à l’extérieur au virage 2. Cela a fonctionné, mais malheureusement la course a été tordue », a-t-il expliqué dans des déclarations pour le signal international.

“Nous avons commencé à beaucoup souffrir, nous sommes passés aux pneus durs très vite, nous avons dû les gérer et puis la pluie est apparue au pire moment parce que mes pneus durs s’usaient”, a-t-il analysé.

À ce moment-là, la Ferrari de l’Espagnol regagnait le garage et, de retour en piste avec des entractes, terminait troisième.

“On s’est arrêté, on a pris la bonne décision au bon moment et on est remonté à la troisième place”, a-t-il conclu.