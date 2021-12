Nous présentons les résultats et le tableau des positions de la LVBP

Ce jeudi 1er novembre 2021, trois matchs se sont joués correspondant à la quatrième journée de la septième semaine de la saison 2021-2022 de la Ligue vénézuélienne de baseball professionnel (LVBP) puis nous vous montrons les résultats et le tableau des positions mis à jour.

Les Caraïbes d’Anzoátegui ont battu les Navegantes del Magallanes, les Tigres de Aragua ont massacré le tangage des Bravos de Margarita, les Leones del Caracas ont battu les Tiburones de La Guaira et les Cardinaux ont triomphé des Águilas del Zulia.

Résultats

Bravos de Margarita 4 – 7 Tigres de Aragua (Stade José Pérez Colmenares)

Lanceur gagnant : Ronald Belisario

Lanceur perdant : Jesús Martínez

Partie sauvée : Henry Alberto Rodriguez

Lions de Caracas 9 – 4 Requins de La Guaira (La Guaira Forum Stadium)

Lanceur gagnant : Ricardo Rodríguez

Lanceur perdant : Victor Diaz

Caribes de Anzoátegui 14 – 8 Navegantes del Magallanes (Stade José Bernardo Pérez)

Lanceur gagnant : Ivan Medina

Lanceur perdant : Robert Zarate

Cardinaux de Lara 11 – 5 guilas del Zulia (Stade Luis Aparicio)

Lanceur gagnant : Luis Chirinos

Lanceur perdant : Carlos Betancourt

Classement LVBP 2021-2022

Navegantes del Magallanes (20-11) – AVG .645 Cardenales de Lara (18-14) – AVG .563 – DIF 2.5 Tigres de Aragua (18-15) – AVG .545 – DIF 3 Bravos de Margarita (17-15) – AVG .531 – DIF 3.5 Leones del Caracas (17-16) – AVG .515 – DIF 4 Caribes de Anzoátegui (15-17) – AVG .469 – DIF 5.5 Requins de La Guaira (12-20) – AVG .375 – DIF 8.5 guilas del Zulia (12-21) – AVG .364 – DIF 9

Jeux pour demain, vendredi 3 décembre

Navegantes del Magallanes vs Cardenales de Lara (Barquisimeto) – Double Game Caribes de Anzoategui vs Tigres de Aragua (Maracay) Sharks of La Guaira vs Leones del Caracas (Caracas) Bravos de Margarita vs Águilas del Zulia (Maracaibo)

Auteur : Luis Caceres