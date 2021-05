Nous prévoyons d’augmenter le portefeuille de prêts de 10000 crore Rs au cours de l’exercice 22: Murali Ramakrishnan, directeur général et PDG, South Indian Bank

Nous pensions pouvoir restructurer Rs 1 200 crore, mais nous ne pouvions restructurer que Rs 351 crore. Oui, nos provisions étaient moindres pour le quatrième trimestre.

La South Indian Bank (SIB) a annoncé un bénéfice net de Rs 6,79 crore au quatrième trimestre, contre une perte de Rs 143,69 crore l’année précédente. La qualité des actifs s’est détériorée, le ratio GNPA étant plus élevé à 6,97%. Murali Ramakrishnan, directeur général et PDG, parle à Rajesh Ravi de la performance de la banque et de l’impact de la pandémie. Extraits:

SIB a rapporté un bénéfice au T4 après une perte de Rs 92 crore au T3. Était-ce à cause d’un provisionnement plus faible?

A la fin du troisième trimestre, le NPA brut (y compris le pro forma) était d’environ 7%. Et à la fin du quatrième trimestre, le NPA brut est d’environ 6,9%, car nous pourrions procéder à une mise à niveau. Dans l’ensemble, nous avons pu réduire le livre de stress. Si vous voyez mes conseils à la fin du deuxième trimestre, j’avais déclaré que le livre de stress total serait de Rs 2,600 crore. Nous avons terminé le dernier trimestre avec 2 475 crores de roupies. Mais si vous regardez la composition, NPA, que je pensais être à Rs 1 400 crore a fini à Rs 2 125 crore. Nous pensions pouvoir restructurer Rs 1 200 crore, mais nous ne pouvions restructurer que Rs 351 crore. Oui, nos provisions étaient moindres pour le quatrième trimestre.

Que pensez-vous des dérapages de cet exercice étant donné que la deuxième vague est perçue comme forte?

C’est très difficile à prévoir. Si vous regardez le glissement annuel moyen de SIB au cours des dernières années, il s’agit de Rs 1 650 crore. L’année dernière, en FY21, la banque a dû prendre une augmentation de 40% des dérapages principalement en raison du COVID, qui sur une avance brute de Rs 59000 crore, a conduit à un ratio de glissement de 3,92% pour l’année complète.

Je m’attends à ce que le ratio de glissement pour FY22 soit de 3,3% à 3,4%. Je pense que les efforts de relèvement seront également difficiles au cours de l’année à venir. Nous examinons cela avec beaucoup d’optimisme et je crois que nous allons essayer de réduire le glissement. En ce qui concerne les orientations, je dirais que ce sera aussi mauvais que le dernier exercice.

La marge nette d’intérêts a reculé d’une année sur l’autre à 2,61%.

Il y a eu un énorme renversement d’intérêt qui s’est produit. Dès que le portefeuille que nous portions et que nous accumulions des revenus est devenu NPA, nous avons dû le renverser. Même après le renversement des revenus d’intérêts, j’ai pu maintenir le NIM à 2,61% contre 2,67% il y a un an. Je pourrais le faire grâce à une nouvelle tarification et parce que je pourrais réduire le coût de mon dépôt. CASA s’est amélioré et le coût de mon dépôt a baissé. Même s’il y a une baisse dans mon livre d’avances, mon NII est toujours maintenu en raison de la manière efficace dont j’ai levé des ressources. Le coût de mon dépôt était de 9,59% au T4FY20, et il est descendu à 8,76% au T4 de FY21. Le coût des fonds était de 7,97% au dernier trimestre de l’exercice 20 et il a baissé de 7,12% au dernier trimestre.

Quelle est votre vision des progrès puisqu’ils ont diminué de 9% en glissement annuel?

Le déclin est dû à deux choses. En tant que stratégie, nous voulions réduire le risque de concentration dans le portefeuille de l’entreprise. Partout où nous avons pris une exposition très élevée, nous la réduisions. En conséquence, Rs 100-crore plus l’exposition des entreprises est tombé à 5% du livre total de l’entreprise. En ce qui concerne les nouvelles avancées, nous devons nous soucier de la qualité. Ma stratégie est la rentabilité grâce à un crédit de qualité. Nous prévoyons d’augmenter le portefeuille de prêts de Rs 10 000 crore au cours de cet exercice.

Le carnet de prêts d’or a augmenté de 18% en glissement annuel. Comment sont vos dérapages dans le portefeuille de prêts or?

Nous n’avons pas beaucoup de dérapages dans le portefeuille de prêts d’or car nous travaillions très consciemment avec la LTV. Dans quelques cas, nous avions une LTV élevée de 95% et nous pouvions la vendre aux enchères et nous n’avons pas perdu d’argent. Nous avons une verticale distincte pour le produit et nous nous efforcerons de faire plus de prêts au détail et à l’agro-or. Actuellement, notre portefeuille est plus agricole et moins de vente au détail. Ce produit est très bon et nous voulons améliorer le rendement. Notre rendement pour le commerce de détail est de 10,5 à 11% et le rendement agricole est de 9%. Mon livre d’or total est d’environ Rs 9 000 crore sur un livre d’avance total de Rs 59 000 crore.

Obtenez en direct les cours des actions de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles des introductions en bourse, les introductions en bourse les plus performantes, calculez votre impôt avec le calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants du marché, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.