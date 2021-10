Nous prévoyons que UNI/USD grimpera à 28 $

TL;Répartition DR

L’analyse des prix d’Uniswap est haussière. L’UNI/USD est passé en dessous de 26 $ aujourd’hui. Prochaine résistance à 28,5 $.

L’analyse des prix d’Uniswap d’aujourd’hui est haussière, car le précédent swing plus haut a été cassé plus tôt dans la journée, la dynamique haussière continuant de monter. En conséquence, nous prévoyons que l’UNI/USD augmentera encore plus dans les prochaines 24 heures.

Mouvement des prix Uniswap au cours des dernières 24 heures : la prochaine résistance se situe à 28,5 $.

Uniswap est passé en dessous de 26 $ avec une grande bougie haussière plus tôt dans la journée. La cassure suggère que les ours commencent à perdre le contrôle de l’action des prix alors que leur emprise sur l’UNI/USD se relâche. La pression haussière pousse le marché à la hausse à un rythme toujours plus soutenu, qui devrait se poursuivre tout au long de la journée.

Nous prévoyons que le marché dépassera cette marque avant de reculer légèrement une fois qu’il l’aura atteint, où des opportunités d’achat seront disponibles pour les traders cherchant à prendre des positions avant un nouveau mouvement à la hausse. Le support en dessous de la résistance à court terme se situe à environ 25 $ – si les taureaux ne peuvent pas surmonter ce niveau, cela peut entraîner un recul du marché.

Graphique UNI/USD sur 4 heures : UNI atteindra-t-il 27,5 $ aujourd’hui ?

Sur le graphique de 4 heures, le prix d’Uniswap continue d’augmenter, ce qui implique qu’il atteindra 28,5 $ plus tard dans la journée.

En prenant le graphique de 4 heures en considération, nous pouvons voir qu’Uniswap a formé une tendance haussière aujourd’hui. Cela suggère qu’il y a encore de la place pour la croissance, avec 27,5 $ semblant de plus en plus susceptibles d’être atteints si l’on considère l’évolution récente des prix sur le marché.

Nous recherchons une baisse à environ 22,50 $, avec un support aux alentours de 24 $, où des opportunités d’achat peuvent se présenter pour les traders qui ont placé des paris avant de poursuivre la croissance vers notre objectif de 28,5 $.

Graphique UNI/USD sur 4 heures. Source : TradingView

Le prix d’Uniswap a été confiné dans une fourchette latérale pendant la majeure partie du mois. Le retracement suivant a entraîné une zone de consolidation formée autour de 24 $ à 26 $ qui a persisté jusqu’en octobre.

Le 11 octobre, lorsque l’UNI/USD est tombé à un nouveau creux de 22,5 $, il a amorcé une nouvelle baisse. Le cours s’est inversé tout au long de la semaine, atteignant finalement le précédent record de 27 $.

Samedi, une vente massive a fait chuter les contrats à terme UNI/USD à 25,5 $, la première fois qu’il était tombé en dessous de 30 $ depuis le 5 juillet de l’année dernière, entraînant une consolidation pendant la nuit. Le prix d’Uniswap a retrouvé son élan aujourd’hui, dépassant le niveau de résistance précédent de 27 $. Dans l’ensemble, nous nous attendons à ce que l’UNI/USD continue à monter, atteignant 28,5 $ au cours de la session d’aujourd’hui.

Analyse des prix Uniswap : conclusion

Le prix de l’UNISWAP est actuellement plus élevé, ayant augmenté considérablement plus tôt après une légère baisse du jour au lendemain. En conséquence, nous prévoyons qu’UNI/USD continuera à gagner et ciblera bientôt 28,5 $.

Clause de non-responsabilité. Les informations fournies ne sont pas des conseils commerciaux. Cryptopolitan.com décline toute responsabilité pour les investissements effectués sur la base des informations fournies sur cette page. Nous recommandons fortement une recherche indépendante et/ou une consultation avec un professionnel qualifié avant de prendre toute décision d’investissement.