Nous prévoyons une demande soutenue pour le PC de tous les segments : Ketan Patel, MD, HP India Market

KETAN PATEL, directeur général, HP India Market

Des changements tels que le travail à distance, l’apprentissage et le divertissement (OTT et jeux) ont mis l’accent sur les produits et solutions pour PC et impression. « Cela est visible dans la transition d’« Un PC par famille » à « Un PC par personne » », déclare Ketan Patel, directeur général de HP India Market. “C’est le début d’un changement de tendance de consommation qui se poursuivra dans les années à venir”, a-t-il déclaré à Sudhir Chowdhary dans une récente interview. Extraits :

Donnez-nous une mise à jour sur les performances de HP au cours des derniers mois et les perspectives commerciales pour les opérations en Inde pour les exercices 21-22.

Notre portefeuille différencié, notre exécution opérationnelle efficace et nos prix disciplinés nous ont placés sur une note solide au début de l’EX21. Ces facteurs et notre leadership sur le marché nous donnent la résilience nécessaire pour naviguer dans l’environnement actuel.

Une innovation de produit cohérente, un portefeuille de produits PC et d’impression remanié nous rend optimistes pour l’avenir. Nous avons également étendu notre présence au détail avec 580 magasins HP World, dont l’ajout de plus de 50 magasins au cours des derniers trimestres. HP a réussi à créer une cohésion transparente entre l’écosystème des canaux hors ligne et en ligne, ce qui nous aide à mieux servir nos partenaires et nos clients.

Alors que le PC continue d’être essentiel pour le travail et l’apprentissage, les segments du jeu, de la création et du divertissement suscitent un intérêt accru. Nous prévoyons une demande soutenue de PC de tous les segments tout au long de l’année à venir. Du côté de l’impression, l’apprentissage en ligne a augmenté la demande de solutions d’impression à domicile. Cependant, nous nous attendons à ce que la solution d’impression de bureau connaisse une augmentation considérable à mesure que les bureaux rouvrent.

Quelle est la tendance actuelle spécifique à l’Inde sur le marché des PC ?

Des changements tels que le travail à distance, l’apprentissage et le divertissement (OTT et jeux) ont mis l’accent sur les produits et solutions pour PC et impression. Ceci est visible dans la transition de « Un PC par famille » à « Un PC par personne ». C’est le début d’un changement de tendance de consommation qui se poursuivra pendant des années.

De même, le passage au travail hybride a rendu cruciales la sécurité de l’entreprise, la gestion des appareils ainsi que les capacités des terminaux. Notre portefeuille d’ordinateurs portables et d’imprimantes professionnels est prêt pour le travail hybride avec des fonctionnalités de sécurité intégrées au niveau matériel pour empêcher le caractère sacré et la sécurité des informations critiques. Outre les entreprises, la numérisation généralisée des PME stimule la croissance des PC en Inde. La récente étude de HP sur les PME montre que plus de 75 % des PME considèrent la transformation numérique comme la clé de la reprise après la pandémie.

La reconversion numérique de la main-d’œuvre sera également un besoin essentiel dans l’environnement modifié de l’avenir. HP travaille sur diverses initiatives de compétences à travers l’Inde et nous sommes prêts à collaborer avec le gouvernement et les entreprises privées sur de nouvelles initiatives de développement des compétences.

Quel est le dernier développement dans l’avenir du jeu, de l’apprentissage hybride et de l’avenir du travail ?

La technologie a soutenu les besoins de travail, d’apprentissage et de jeu de la vie humaine au cours des 18 derniers mois. Alors que les jeux en ligne sont devenus courants, les jeux sur PC en particulier ont récemment connu une forte croissance. Selon le dernier « HP India Gaming Landscape Report 2021′», 88% des personnes interrogées pensent que le PC offre une meilleure expérience de jeu que les smartphones. 37% des joueurs mobiles ont indiqué qu’ils migreraient vers un PC pour une bien meilleure expérience. Brisant les stéréotypes, la plupart des joueurs considèrent désormais le jeu comme une option de carrière viable.

L’avenir de l’apprentissage sera un hybride entre les salles de classe physiques et l’apprentissage en ligne. Les PC et les imprimantes sont essentiels à un apprentissage hybride efficace. Les systèmes d’enseignement et de gestion de l’apprentissage seront cruciaux dans une salle de classe distribuée. Outre le matériel informatique essentiel, HP fournit gratuitement des feuilles de travail à des centaines de milliers de jeunes étudiants dans le cadre de son initiative Print Learn. Récemment, nous avons introduit des solutions basées sur l’IA qui aident les établissements d’enseignement à passer à un environnement d’apprentissage numérique.

Désormais, la plupart des entreprises devraient suivre un modèle de travail hybride. La maison sera le nouveau lieu de travail et les bureaux deviendront un lieu de collaboration. Les entreprises mettent à niveau leur infrastructure informatique pour permettre le travail à distance. Avec le passage au travail à distance, les solutions basées sur les résultats sont désormais un impératif.

À mesure que la situation pandémique s’améliore, il incombe aux entreprises de tenir les PME. Comment se porte HP sur ce front ?

Bien que la pandémie ait eu un impact négatif sur les PME et les MPME, l’avenir s’annonce optimiste. Nous pensons que les enseignements tirés de la pandémie conduiront à la résilience des PME pour qu’elles se concentrent davantage sur le numérique. HP soutiendra toujours les communautés PME et MPME par le biais de produits ciblés, de solutions et de services personnalisés. En tant que solution de contournement du capital accessible, nous avons lancé l’offre Device as a Service (DaaS) dans la gamme d’ordinateurs portables prêts à l’emploi.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.