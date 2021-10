Nous recevrons bientôt une autre clé de streaming alimentée par Google TV

Le premier à arriver depuis le Chromecast de l’année dernière

Nous avons été vraiment impressionnés par le Chromecast avec Google TV de l’année dernière. Non seulement la télécommande incluse a énormément amélioré la navigation et la diffusion en continu d’émissions et de films, mais la nouvelle interface utilisateur a fourni un excellent portail pour ajouter du contenu à votre liste de surveillance. Depuis lors, d’autres fabricants, dont Walmart, ont fabriqué d’énormes boîtiers Android TV, mais nous n’avons vu aucune nouvelle offre Google TV au-delà du Chromecast. Cela change enfin la semaine prochaine, avec une entreprise à laquelle vous ne vous attendiez peut-être pas.

Realme lance son « 4K Smart Google TV Stick » le 13 octobre, et sur le papier, cela ressemble à une très bonne alternative à tout ce qui existe sur le marché (via les développeurs XDA). Comme son nom l’indique, il est capable de produire des vidéos 4K jusqu’à 60 images par seconde, ainsi que la prise en charge HDR10+ et HDMI 2.1. La clé elle-même a l’air assez modeste, avec une finition noire mate et le port USB-C habituel pour l’alimentation.

En ce qui concerne le logiciel, le nom lui-même le révèle : il utilise Google TV, tout comme le Chromecast de l’année dernière. Cela offre aux utilisateurs toutes les applications de streaming habituelles, ainsi qu’un assistant pour la recherche et la saisie vocales. Nous avons vu des téléviseurs de Sony et de TCL mis à niveau avec cette interface, mais les bâtons de streaming concurrents ont été bloqués à l’aide de l’interface utilisateur Android TV simple jusqu’à présent.

Même si Realme a un site teaser, il reste quelques questions sans réponse à propos de ce gadget. Nous ne savons pas où dans le monde il sera spécifiquement vendu – bien que toute région où les produits Realme se trouvent généralement semble probable – ni combien cela coûtera. Nous n’avons pas encore examiné la télécommande non plus, ce qui nous laisse nous demander quels services multimédias pourraient être inclus par défaut.

Heureusement, nous n’avons pas à attendre trop longtemps pour obtenir des réponses à toutes nos questions brûlantes. Realme révélera tout sur l’appareil ce mercredi prochain, et si vous n’avez pas envie d’attendre, vous pouvez vous inscrire aux notifications par e-mail pour plus d’informations.

