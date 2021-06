Nous rencontrons Rafa Nadal… par l’intermédiaire de Rafa Nadal !

in

Rafael Nadal, ambassadeur de banque Santander et roi incontesté de la terre battue, il dispute la XXI édition du prestigieux tournoi de Roland Garros. Rafa Il est à la recherche de son quatorzième titre pour continuer à marquer l’histoire du monde du tennis, mais aussi du sport en général.

Il est une des grandes références et un modèle pour les jeunes et veut continuer à faire l’histoire à Paris. Pour y parvenir, vous aurez besoin plus que jamais de vous connaître, c’est pourquoi nous profitons du fait que nous sommes en plein tournoi pour que la personne qui vous connaît le mieux puisse vous accorder une interview unique. Qui peut mieux savoir Rafa& mldr; que le sien Rafa?

“Rafa rencontre Rafa& rdquor ;, une série de trois auto-entretiens où Rafa Il nous racontera anecdotes et curiosités sur Roland Garros, Wimbledon et l’US Open.

AMBASSADEUR DE LA BANCO SANTANDER DEPUIS 2020

Rafa, considéré comme le meilleur athlète espagnol de tous les temps et l’un des meilleurs au monde, est un ambassadeur de Santander depuis 2020 (l’accord est signé en décembre 2019) mais le joueur de tennis était déjà lié au groupe avec Banesto. Le banc et l’athlète partagent les valeurs d’effort, de discipline, d’humilité et de respect.