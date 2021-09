“Nous restons debout”, déclare Nicolas Pepe dans une publication Instagram supprimée alors que Pierre-Emerick Aubameyang dit que Norwich gagne “beaucoup plus” que trois points

Nicolas Pepe a plaisanté “nous restons debout” dans un post Instagram avant de le supprimer rapidement après qu’Arsenal a scellé sa première victoire de la saison avec une victoire 1-0 sur Norwich.

Après avoir été battus lors de leurs trois premiers matchs sans marquer de but, les Gunners ont finalement obtenu quelques points au tableau alors que Pierre-Emerick Aubameyang a tapé à la maison pour remporter les trois points.

Pepe et Arsenal ont repris le chemin de la victoire contre Norwich

Ce n’était pas une victoire palpitante pour Arsenal, qui a apporté sept changements par rapport à la défaite cuisante à Manchester City avant la pause internationale, mais c’était bien nécessaire et la pression de Mikel Arteta a été levée pour le moment.

Une partie de la foule d’Emirates a scandé “nous restons debout” pendant le match et Pepe, clairement amusé, l’a répété sur son Instagram avant de supprimer rapidement le message.

Aubameyang a également adressé un message sincère aux fans après avoir marqué le vainqueur du match.

Écrivant sur Instagram, il a déclaré : « Pour certaines personnes, ce n’est que 3 points – pour nous, cela signifie un peu plus. Lorsque nous perdons en tant que joueurs, nous sommes les premiers à être tristes et touchés à l’intérieur.

Pepe a plaisanté “nous restons debout” après la première victoire d’Arsena de la saison

Auba a écrit un post émotionnel sur Instagram après le match

« Nous sommes des êtres humains, c’est pourquoi vous pouvez maintenant voir le bonheur sur les photos – et maintenant nous devons continuer et garder ce bonheur💪🏾 merci à tous les fans aujourd’hui, vous nous avez donné un coup de pouce supplémentaire ! »

Arteta a salué la meilleure quinzaine de sa carrière de footballeur qui a culminé avec une première victoire de la saison en Premier League avec une victoire sur Norwich.

Arteta avait déjà commencé à subir des pressions après le mauvais début de saison, mais il insiste sur le fait que le travail effectué par le club au cours des deux dernières semaines lui a semblé retrouver son objectif.

“Je dois dire que ce sont probablement les 10 à 15 meilleurs jours que j’ai jamais eu depuis que je suis dans le football”, a-t-il déclaré.

Arteta a fait l’éloge de son équipe après la victoire

« Je ne dis pas qu’ils étaient les plus faciles, mais probablement les meilleurs. Parce que tu dois trouver un but, pourquoi tu fais ce que tu fais et pourquoi tu as pris la décision de devenir footballeur, entraîneur.

«Il s’agit des relations que nous avons construites, du niveau de confiance que tout le monde au club a, des connexions.

“Émotionnellement, comment les joueurs réagissent, comment tout le monde dans l’équipe, et je parle de n’importe quel département du club, soutient, suit et essaie d’être positif face à la situation. Il faut gagner des matchs de football mais c’est une joie de voir comment tout le monde se comportait dans le contexte que nous avions autour.

«Je suis devenu assez ému de voir cela parce que je pense qu’il est assez difficile de voir le football et que les gens s’attendaient peut-être à quelque chose, ils veulent emprunter une autre voie – essayer de transmettre la haine ou autre – ce n’était pas du tout le cas. Alors, merci beaucoup. »

