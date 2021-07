Nous savons déjà combien coûte un voyage dans l’espace en montgolfière, et vous pouvez dès à présent réserver votre billet | Vie

Le tourisme spatial, petit à petit, commence à devenir une réalité. Et nous avons ici l’une des propositions les plus réalistes et les moins chères.

L’espace est l’un des rares marchés commercialement inexploité. Mais cela va bientôt changer. Le tourisme spatial est là, bien qu’au moins pendant les premières années, il sera un tourisme réservé aux riches… très riches.

La compagnie Perspective spatiale vient de mettre en vente les premiers billets pour voyager dans l’espace en ballon. En quelques jours, ils ont déjà vendu 300 billets, et il n’y a plus de places libres jusqu’en 2025.

Space Perspective lancera des voyages en ballon dans l’espace en 2024, sur un circuit touristique ouvert à tous (si vous en avez les moyens), qui durera 6 heures. Vous pouvez voir une simulation du trajet dans cette vidéo :

La technologie de Space Perspective, qu’elle a déjà testée avec succès sans membres d’équipage humains, consiste en un énorme ballon d’hélium de la taille d’un stade de football (littéralement) fabriqué à partir d’un matériau plus fin que le papier d’aluminium.

Ce ballon s’élèvera au sommet de l’atmosphère une capsule Neptune, avec un membre d’équipage et huit touristes spatiaux.

Techniquement, la capsule ne sortira pas dans l’espace et l’apesanteur ne sera pas ressentie, car elle ne montera que jusqu’à quelques 33 000 mètres. Mais il suffira de voir la courbure de la Terre, les étoiles et le lever du soleil sur la planète, comme on le voit dans la vidéo.

La capsule Neptune sera équipée de tout le confort. Il dispose d’un bar, d’une vue à 360 degrés, d’une salle de bain et d’une connexion WiFi pour diffuser le voyage en direct sur les réseaux sociaux, et gagner quelques likes et followers.

La capsule passera environ 2 heures à flotter dans l’espace, plus qu’assez de temps pour profiter de la vue. Ensuite, il atterrira doucement dans la mer, où il sera récupéré par un bateau. En cas de problème, vous disposez d’un parachute de secours.

Comme nous l’avons commenté, Vous pouvez désormais réserver un billet pour voyager dans l’espace en montgolfière, sur le site Space Perspective. Coût 125 000 $, et nécessite une réserve de 1 000 $. Ils ont déjà 300 réservations et il n’y a pas de créneaux libres jusqu’en 2025.

C’est un voyage différent (et bien moins cher) que celui proposé par Blue Origin et SpaceX, qui décollera d’une fusée et montera 3 fois, jusqu’à 100 000 mètres, ce qui permettra de vivre l’apesanteur. Mais ils seront beaucoup plus courts.

Le premier voyage avec les touristes de l’espace Blue Origin, le 20 juillet (avec le fondateur d’Amazon parmi eux) durera à peine 10 minutes.

En ce moment c’est tourisme seulement pour les riches, mais très probablement ces compagnies spatiales effectuent des vols spéciaux abordables pour tout le monde, même s’ils sont limités.