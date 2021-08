Nous savons déjà pourquoi la nouvelle PS5 pèse 300 grammes de moins, et le changement fait polémique | Jeux

Au cours de ce mois d’août, Sony a commencé à commercialiser une version révisée de la PS5, qui pèse 300 grammes de moins. Qu’est ce qui a changé?

La rumeur est déjà entre les mains des utilisateurs nouvelle version de la PS5 (Analyse et avis). Le Japon, l’Australie et les États-Unis ont été vus, ainsi qu’en Espagne. Voici le numéro CFI-116A, visible dans le volet d’ouverture du boîtier de la console (version avec lecteur de disques).

La première chose qui ressort à ce sujet nouvelle PlayStation 5 révisée, est-ce que si vous le mettez sur une échelle, pèse 300 grammes de moins. Une somme importante. Qu’ont-ils découpé ?

Le youtuber Austin Evans a eu accès au nouveau modèle, et après avoir démonté la version numérique il a découvert que le radiateur est beaucoup plus petit, donc la console pèse moins:

De plus, il a mesuré chaleur de sortie de console, et le nouveau modèle dissipe plus de chaleur vers l’extérieur, entre 3 et 5 degrés Celsius de plus. Les choses pourraient également empirer lorsqu’un SSD supplémentaire est installé.

Austin Evans affirme qu’avec un dissipateur thermique plus petit et des températures de sortie plus élevées, cette version révisée est pire que le modèle original.

Cependant, d’autres experts soutiennent que le fait que la nouvelle console dégage plus de chaleur vers l’extérieur n’est pas mauvais, bien au contraire : est plus efficace pour expulser la chaleur de la console.

Ici vous pouvez voir le radiateur d’origine, à gauche, et celui avec la version numérique révisée, à droite :

Que les dissipateurs soient plus petits ne signifie pas qu’ils sont pires, si par exemple le ventilateur est plus efficace, ou la chaleur générée par le SoC a été améliorée, par exemple.

La température du SoC doit être mesurée, et pas seulement la chaleur qui sort de la console, pour savoir si le nouveau dissipateur est meilleur ou pire.

En tout cas, changer un dissipateur thermique pour un plus petit n’est généralement pas une bonne nouvelle. Mais vous devez attendre les mesures de chaleur complètes.

Pourquoi Sony a-t-il fait ce changement ? Le fait que le dissipateur thermique soit plus petit et pèse 300 grammes de moins le rend possible la console a un coût de fabrication et de transport inférieur.

Justement, il y a quelques semaines Sony a annoncé qu’il ne perdait plus d’argent avec la vente de la console, et cela pourrait être la raison.

En plus du numéro de série que nous avons donné au début, une autre façon de savoir si vous avez la version révisée de la PS5 est que la base de la console a un design différent, cAvec une nouvelle vis qui peut être insérée sans tournevis, en la vissant à la main.

Nous verrons ce que disent les critiques les plus complètes de cette nouvelle version révisée, et si Sony fait des commentaires à ce sujet.

La PS5 est sur le marché depuis quelques mois maintenant, et a sorti des jeux spectaculaires, comme le grand Racket & Clank : A Dimension Apart. Je recommande l’excellente analyse et la vidéo de mon collègue Alejandro Alcolea.