Nous savons enfin pourquoi le dernier vaisseau spatial de SpaceX a explosé – .

Le programme Starship de SpaceX évolue bien depuis un certain temps maintenant. La société mène des tests en vol de plus en plus ambitieux alors qu’elle se rapproche de plus en plus de l’envoi du gros vaisseau spatial brillant dans l’espace. Cela étant dit, il y a un aspect des tests de Starship qui ne s’est pas exactement déroulé comme prévu, et c’est toute la chose «atterrir en un seul morceau». SpaceX n’a ​​pas encore ponctué un vol de vaisseau à haute altitude avec un atterrissage réussi qui ne se termine pas avec le vaisseau spatial en plusieurs petits morceaux, et ce n’est pas une bonne nouvelle.

Le dernier test d’un prototype – le prototype de vaisseau spatial SN11 dans ce cas – s’est terminé un peu plus tôt que SpaceX ne l’aurait espéré lorsque le vaisseau spatial a explosé alors qu’il se dirigeait vers la Terre pour sa tentative d’atterrissage. À l’époque, le brouillard épais et les angles de caméra médiocres rendaient difficile de voir ce qui s’était passé et encore plus difficile de deviner ce qui l’avait causé, mais le patron de SpaceX, Elon Musk, vient de peser et il semble assez confiant qu’il sait ce qui n’a pas fonctionné.

Comme le rapporte ., Musk a répondu à une question sur Twitter demandant si l’enquête avait donné des résultats. Dans sa réponse, le fondateur de SpaceX a révélé que tout avait l’air bien jusqu’aux étapes de chute libre du vol d’essai, y compris, mais les choses sont allées au sud lorsque la brûlure d’atterrissage a commencé à se déclencher.

« La phase de montée, la transition vers l’horizontale et le contrôle pendant la chute libre étaient bons », a tweeté Musk. «Une fuite de CH4 (relativement) petite a provoqué un incendie sur le moteur 2 et une partie frite de l’avionique, ce qui a provoqué un démarrage difficile lors de la tentative d’atterrissage dans une turbopompe CH4. Cela va être résolu de 6 manières jusqu’à dimanche. »

Ainsi, une fuite de gaz et un incendie ultérieur ont gâché certains composants vitaux et lorsque les moteurs du vaisseau spatial ont riposté pour aider à un atterrissage en douceur, cela a déclenché l’explosion. Tout ce que nous avons vu dans le flux vidéo était une énorme pluie de débris de fusée tombant à travers le brouillard, il est donc agréable d’entendre que la société semble avoir une assez bonne idée de la cause de l’échec.

Développer un vaisseau spatial comme Starship prend beaucoup de temps, beaucoup d’argent et tout un tas d’essais et d’erreurs. Ce qui rend cet échec d’atterrissage de Starship si décevant, c’est que son prédécesseur l’a presque cloué. SN10 a exécuté avec succès la manœuvre de «coup de pied» pour s’orienter correctement, puis a atterri relativement doucement en raison d’un problème avec les jambes d’atterrissage déployables, laissant le navire penché sur le côté et assis sur son moteur. Cela a provoqué une fuite de gaz qui a également provoqué une explosion.

Nous espérions tous que SN11 serait finalement celui qui a bloqué son atterrissage, mais malheureusement, il n’a même pas atteint le sol en un seul morceau. Croisons tous les doigts pour que le suivant revienne sain et sauf.

