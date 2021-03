Nous savons enfin qui Sylvester Stallone joue dans la Suicide Squad

Dans les bandes dessinées, King Shark, alias Nanaue, est le fils du dieu des requins de l’univers DC, alias «le roi de tous les requins». Que cette origine soit intacte pour The Suicide Squad ou qu’ils empruntent une voie différente avec lui, trois choses sont claires sur le rôle de King Shark dans ce film: il a apparemment un vocabulaire limité, il servira bien de muscle de la Task Force X et il a le goût de la chair humaine. King Shark existe dans la tradition de DC Comics depuis 1994 et est lié à la Suicide Squad depuis environ une décennie maintenant, il est donc agréable de le voir enfin faire ses débuts théâtraux.