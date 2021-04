Nous savons exactement pourquoi il n’y a pas d’application iMessage pour Android – .

Il y a près de dix ans, Apple a dévoilé la nouvelle application iMessage à la WWDC 2011; l’application remplacerait les SMS sur iPhone par quelque chose de bien meilleur. iMessage fonctionne sur les réseaux cellulaires et Wi-Fi, ajoutant une expérience de messagerie instantanée plus riche via une connexion Internet. L’application fournissait également un cryptage de bout en bout, le type de protection solide de la vie privée qui manquait à d’autres applications de chat. Apple a introduit l’application sur iPhone, iPad et Watch dans les années suivantes, mais n’a jamais développé de versions iMessage pour les plates-formes concurrentes.

Il n’y a jamais eu d’iMessage pour Android ou Windows, et personne n’a failli reproduire ce succès. Une décennie plus tard, iMessage est toujours sans égal, bien que Google soit enfin sur le point d’exploiter un concurrent décent sur Android – RCS n’a cependant pas de cryptage de bout en bout. Une découverte récente nous dit enfin exactement pourquoi il n’y a pas d’iMessage pour Android, suggérant qu’il n’y en aura probablement pas.

Apple est actuellement impliqué dans une bataille juridique massive contre Epic Games. Ce dernier a orchestré une situation l’année dernière qui a forcé Apple à retirer Fortnite de l’App Store pour avoir enfreint les règles du magasin. Fortnite a inclus une option de paiement alternative qu’Epic a fauchée par les critiques d’Apple, en violation des conditions de service. Les récents développements judiciaires dans l’affaire ont mis au jour plus de détails sur l’affaire judiciaire à venir. Epic planifie le procès antitrust depuis deux ans, révèlent les documents. Apple a l’intention de faire valoir qu’elle fait face à une forte concurrence sur le marché des transactions de jeux vidéo lors de l’essai qui devrait commencer le 3 mai.

La gestion par Apple d’iMessage pour Android fait partie des nouveaux dépôts judiciaires soumis par Epic Games, rapporte MacRumors. Epic a utilisé des e-mails entre dirigeants Apple de 2016 et des extraits de dépositions avec Eddie Cue, Craig Federighi et Phil Schiller pour indiquer qu’Apple verrouille les clients dans son écosystème avec ses applications, iMessage inclus.

Apple aurait pu créer une version iMessage pour Android, mais a conclu qu’une telle application pourrait lui nuire. La documentation offre plusieurs exemples faisant référence à la ligne de pensée d’Apple en la matière:

une. Dès 2013, Apple a décidé de ne pas développer de version d’iMessage pour le système d’exploitation Android. (Cue Dep.92: 22-93: 1.) b. M. Cue a déclaré qu’Apple «aurait pu créer une version sur Android qui fonctionnait avec iOS» de telle sorte qu’il y aurait «eu une compatibilité croisée avec la plate-forme iOS, de sorte que les utilisateurs des deux plates-formes auraient pu échanger des messages de manière transparente. ». (Cue Dep.92: 5-9; 92: 11-16.) c. Cependant, Craig Federighi, vice-président senior de l’ingénierie logicielle d’Apple et directeur en charge d’iOS, craignait que «iMessage sur Android ne serve simplement à supprimer [an] obstacle aux familles iPhone qui donnent à leurs enfants des téléphones Android ». (PX407, à ‘122.) ré. Phil Schiller, un cadre Apple en charge de l’App Store, a convenu qu’Apple ne devrait pas proposer iMessage sur les appareils Android. (Cue Dep.92: 18-93: 1.) e. En 2016, lorsqu’un ancien employé d’Apple a déclaré que «le n ° 1 le plus difficile [reason] quitter l’application de l’univers Apple est iMessage. . . iMessage équivaut à un verrouillage sérieux »de l’écosystème Apple, M. Schiller a déclaré que« le déplacement d’iMessage vers Android nous fera plus de mal que de nous aider, cet e-mail illustre pourquoi ». (PX416, à ‘610; Cue Dep.114: 14-115: 2.)

Aussi populaire qu’iMessage puisse être, il n’en reste pas moins que ce n’est pas le système de chat le plus utilisé au monde. Ce titre va à WhatsApp appartenant à Facebook, qui fonctionne à la fois sur iPhone et Android, et dispose du même cryptage fort et des mêmes fonctionnalités de discussion riches que iMessage. Apple cherche peut-être à verrouiller les utilisateurs avec ses applications, mais c’est une pratique commerciale courante. Apple ne peut pas être obligé de porter ses applications à succès sur d’autres plates-formes. Les gens ont trouvé des moyens de remplacer iMessage par autre chose, et cela montre qu’il y a beaucoup de concurrence qui donne aux utilisateurs des choix pour les besoins de messagerie instantanée, même sans application iMessage pour Android.

iMessage peut être une excellente raison de passer ou de rester sur iPhone, mais ce n’est pas la seule. La documentation d’Epic répertorie également d’autres applications Apple qui aident l’entreprise à verrouiller ses clients, selon Epic. La liste comprend Localiser mes amis et Continuité.

Epic montre bien qu’Apple a créé d’excellentes applications et expériences iPhone pour attirer de plus en plus d’utilisateurs sur ses plates-formes. L’ironie ici est qu’Epic veut profiter du succès de l’iPhone pour faire avancer ses propres intérêts. Il veut accéder à des millions de clients potentiels qui utilisent des iPhones et d’autres appareils Apple, il veut contrôler les transactions et il veut sa propre vitrine. Mais sans toutes ces excellentes applications iPhone qui verrouillent les utilisateurs dont Epic se plaint, l’écosystème iOS pourrait même ne pas être aussi attrayant pour Epic, pour commencer.

