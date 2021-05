Nous savons maintenant quand Samsung lance le Galaxy Z Fold 3, le Flip 3 et un nouveau modèle S21 – .

Pour la première fois depuis 2011, Samsung n’aura pas de nouveau Galaxy Note en magasin cette année. Samsung a blâmé la pénurie de puces pour l’annulation intempestive du téléphone, mais l’écriture était déjà sur le mur. À partir du Galaxy S8 en 2017, Samsung a lancé des téléphones avec des écrans de plus en plus grands grâce aux progrès technologiques qui ont permis des conceptions tout écran. Les capteurs d’empreintes digitales ont été placés sous l’écran, les lunettes ont perdu quelques millimètres imperceptibles chaque année et la caméra selfie a fini par percer l’écran. Le Galaxy S21 Ultra est également le premier téléphone de la série S à prendre en charge le S Pen. Les jours de la note étaient comptés.

Samsung prévoit de remplacer le Galaxy Note 20 par trois appareils différents, ce qui donnera aux utilisateurs beaucoup de choix. Et au moins l’un d’entre eux pourrait être compatible avec le stylet S. C’est le Galaxy Z Fold 3, qui pourrait être considéré comme le successeur logique de la note – il est censé présenter à la fois un écran plus grand que tous les autres téléphones et une prise en charge du stylet. Le Flip 3 et le S21 FE seront également lancés cet été. Un rapport de Corée indique que les trois téléphones seront lancés en août, qui est la fenêtre de lancement traditionnelle de la note.

Les pliables 2021 ont été présentés dans plusieurs rapports jusqu’à présent cette année au point où nous avons presque tout à leur sujet. Le Fold 3 et le Flip 3 présenteront tous deux plusieurs améliorations de conception censées augmenter la durabilité des combinés.

Le Fold 3 aurait également lancé une toute nouvelle technologie, du moins en ce qui concerne les téléphones Samsung. C’est une caméra sous-écran qui permettra à Samsung d’offrir aux acheteurs la première conception de combiné tout écran sans compromis.

Les nouveaux pliables pourraient également être plus abordables que leurs prédécesseurs, en particulier le Flip 3. Selon les rapports, le nouveau clamshell pourrait coûter autant qu’une version Android ou iPhone Pro haut de gamme.

Le Galaxy S21 FE est censé être une version encore moins chère du Galaxy S21, déjà plus abordable que ses prédécesseurs. Korean Yonhap News affirme que le prix se situe à environ 700 000 wons (624 dollars) en Corée.

Des sources ont déclaré à l’agence de presse que Samsung était en pourparlers avec les opérateurs de téléphonie mobile pour lancer les trois nouveaux combinés fin août. En cas de confirmation, les nouveaux smartphones sortiront plus tôt que d’habitude, explique Yonhap.

L’année dernière, le Galaxy S20 FE est sorti en octobre, tandis que le Fold 2 a été lancé en septembre. Le premier Flip à clapet a été lancé au premier semestre 2020. Mais Samsung avait un Note 20 en magasin en août dernier, la série Note 20 étant dévoilée le 5 août.

Si les nouvelles informations sont exactes, il est probable que les combinés seront dévoilés à un moment donné au début du mois d’août lors d’un événement virtuel Unpacked. Cela donnerait à Samsung amplement le temps de prendre les précommandes pour les trois combinés et de les lancer dans les magasins avant l’arrivée de la série iPhone 13 à la fin du mois de septembre.

Des rapports précédents affirmaient que le Fold 3 et le Flip 3 seraient dévoilés en juillet, même plus tôt que prévu. Samsung n’a pas encore annoncé d’événement Unpacked pour les combinés pliables 2021.

