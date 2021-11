Nous savons peut-être comment les 3 Spider-Men se rencontreront dans No Way Home

La campagne de marketing Spider-Man: No Way Home est officiellement en cours, Sony et Marvel ayant partagé de nombreuses nouvelles séquences du film ces derniers jours. Nous avons attendu près de trois mois pour la bande-annonce 2, qui est finalement arrivée mardi dernier. Depuis lors, Sony et Marvel ont sorti différentes bandes-annonces au Brésil et sur d’autres marchés internationaux. Nous avons également reçu la bande-annonce IMAX et Sony a publié plusieurs publicités télévisées contenant de nombreuses nouvelles séquences. Il a fallu moins d’une semaine pour que tout le contenu de No Way Home soit mis en ligne. Et rien de tout cela n’a de traces de Tobey Maguire ou d’Andrew Garfield. Cependant, nous savons peut-être comment les trois Spider-Men se rencontrent dans No Way Home, et tout cela grâce aux bandes-annonces et aux spots télévisés. Mine toi, quelques spoilers No Way Home suivent ci-dessous.

Il n’y a pas que les autres Spider-Men qui aident Peter Parker

Spider-Man (Tom Holland) est peut-être un puissant Avenger, mais il a besoin de toute l’aide possible dans le film. Ce ne sera pas seulement les Spider-Men de Maguire et Garfield. Au début du film, nous nous attendons à ce que Matt Murdock (Charlie Cox) soit l’avocat de Peter Parker. C’est quelque chose que nous ne voyons pas dans la bande-annonce, mais de nombreuses rumeurs disent que Cox fera une apparition dans le film.

Ensuite, il y a le docteur Strange (Benedict Cumberbatch), prêt à aider Peter avec un sort incroyablement dangereux.

Enfin, MJ (Zendaya) et Ned (Jacob Batalon) assisteront leur ami tout au long du film. Cela ressort clairement de ce développement choquant dans la bande-annonce 2. Nous voyons Zendaya tomber de cet échafaudage infâme, et Ned ne peut pas la sauver. Pourquoi ces deux-là mettent-ils leur vie en danger comme ça ? La seule question évidente est que Tom’s Peter en a besoin tout au long du film.

Qui a besoin de plus de Spider-Men quand MJ (Zendaya) peut tenir tête au docteur Strange ? Source de l’image : Sony

La grande rumeur de Spider-Men No Way Home

Fin octobre, nous avons examiné une série de rumeurs sur No Way Home qui semblaient fournir des informations crédibles sur l’intrigue du film.

Parmi les détails qu’ils ont proposés, il y avait une affirmation inhabituelle. Ce sera Ned qui découvrira les Spider-Men de Maguire et Garfield dans le film. Non seulement Ned va les localiser sur Terre, mais il va aussi les amener à New York.

Les fuites disent que le sort bâclé a amené les méchants et les super-héros des mondes non-MCU au MCU. Nous avons appris à l’époque que Ned aurait en quelque sorte accès à l’un des anneaux de fronde de Strange, et ce sera lui qui invoquera des portails vers les emplacements des autres Spider-Men.

De plus, nous avions souligné à l’époque que nous avions encore besoin de réponses. Nous ne savions pas pourquoi Ned serait capable de localiser les autres Spider-Men. Nous ne savions pas non plus comment Ned gérerait l’appareil magique. Rappelons-nous combien il était difficile pour Strange de le faire.

Peter Parker, Ned et MJ dans Spider-Man: No Way Home trailer 2. Source de l’image: Sony

Les images de No Way Home nous aident à comprendre

Nous ne savons toujours pas comment Ned pourra utiliser le Sling Ring, mais la bande-annonce No Way Home 2 et des spots télévisés supplémentaires fournissent plus d’indices indiquant que MJ et Ned joueront un rôle clé pour aider Spider-Man. Nous présenterons ces scènes ci-dessous, dans ce qui sera probablement l’ordre chronologique des événements.

Les nouvelles publicités télévisées No Way Home

Tout d’abord, nous avons Tom’s Peter qui dit à Strange qu’il va « réparer ça, mais je vais avoir besoin d’aide ». Cette scène publicitaire télévisée se déroule la nuit sous un pont, probablement le lieu du combat Spidey contre Doc Ock (Alfred Molina) dans la bande-annonce. Une autre explication de l’emplacement est le Sanctum. C’est probablement Strange qui sauvera Peter d’Octavius. Le fait que Peter porte le même costume qu’avant la bataille sur le pont indique que la discussion sur la réparation des choses a lieu après qu’ils ont attrapé Otto. De plus, la cravate en ruine de Peter est conforme aux scènes qui montrent Doc Ock capturant Peter dans son costume d’Iron Spider.

C’est la même scène où Peter découvre que le multivers est réel du même Strange.

L’annonce passe immédiatement à une scène montrant MJ, Peter et Ned dans ce qui est probablement le sous-sol du sanctuaire. Ned dit quelque chose du genre « attrapons des hommes du multivers ». Ned a une arbalète à la main dans cette scène, tout comme dans la scène de la bande-annonce 2 où le trio se moque du nom d’Otto. Cette arbalète est également sur le bureau dans la capture d’écran ci-dessus.

MJ, Peter Parker et Ned, se moquant du nom de Doc Ock. Source de l’image : Sony

De plus, MJ, Peter et Ned portent les mêmes vêtements que dans les premières images promotionnelles Sony et Marvel jamais sorties de No Way Home. Ned avait une arbalète dans ses bras dans cette scène.

De plus, ce sont les mêmes tenues de la bande-annonce 2 où Strange leur dit de « Scooby-Doo cette merde ». Soi-disant, Strange fait référence à la situation du multivers. Et c’est une scène qui nous dit que Strange a de plus grandes choses dans son assiette que de garder Spider-Man alors qu’il capture les autres méchants.

Dans une scène publicitaire télévisée différente, MJ dit à Peter de diriger tout plan futur pour ruiner l’univers. C’est une autre indication que ces trois-là travailleront ensemble dans une certaine mesure pour résoudre le problème.

Big Spider-Men indices dans No Way Home trailer 2

Nous avons déjà expliqué que Sony et Marvel avaient tenté de cacher les deux autres Spider-Men dans la bande-annonce 2. Mais ils ont commis quelques erreurs d’édition clés qui nous indiquent que Maguire et Garfield sont dedans. Mais nous devons nous concentrer sur les interactions Peter-MJ-Ned dans la bande-annonce maintenant que les publicités télévisées sont sorties.

Il y a une scène dans la bande-annonce 2 où nous voyons Peter’s Spider-Man dans le costume noir et or. Son bras droit a des cercles étranges autour d’un appareil. Le costume a des pouvoirs magiques attachés, qui permettront à Peter d’attraper les méchants et de les emprisonner dans la forteresse magique de Strange. Comme nous le voyons dans la bande-annonce 2, Doc Ock est le premier méchant que Strange et Parker ont probablement attrapé.

Nous avons Electro en arrière-plan dans cette scène, et Peter l’engagera probablement. Mais qu’est-ce que c’est sur sa poitrine ? C’est un smartphone en visioconférence esquivé collé à sa poitrine. A l’écran, on voit MJ et Ned.

Spider-Man utilise la magie étrange lors d’une vidéoconférence avec MJ et Ned. Source de l’image : Sony

Cela montre que les trois font en effet scooby-doo du mieux qu’ils peuvent. Peter fait toute la partie action tandis que MJ et Ned apportent leur soutien. Et ils ont besoin de voir ce que Peter voit, pour une raison quelconque.

Ce sont toutes des preuves circonstancielles pour prouver que Peter de Tom s’appuiera davantage sur MJ et Ned pour l’aider à réparer son gâchis multivers que sur Strange. Et si les deux acolytes fourniront des renseignements cruciaux, ils pourraient aussi bien découvrir où se trouvent les autres Spider-Men sur Terre. Tout ce dont nous avons besoin maintenant, c’est d’une explication sur la façon dont Ned apprend à utiliser l’anneau de Strange.

Là encore, je pourrais voir des choses qui ne sont pas là et faire de mauvaises connexions en fonction d’une fuite non confirmée. Il faudra attendre le 17 décembre pour savoir si ce sera vraiment Ned qui réunira les trois versions de Spider-Men dans No Way Home.