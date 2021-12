Nous savons peut-être comment se termine Spider-Man: No Way Home

Tout ce qui reste entre vous et Spider-Man: No Way Home, c’est une semaine. C’est encore moins que si le film sort en salles le 15 décembre dans votre marché, ou si vous avez obtenu des billets pour les projections du jeudi soir. Sans oublier que la première du tapis rouge a lieu lundi, et nous verrons bientôt plus de réactions et de critiques du film. Nous connaissons déjà le gros spoiler No Way Home, un détail important de l’intrigue qui a fuité il y a des mois. Ce qui ne s’est pas autant propagé, c’est l’intrigue complète de No Way Home, bien que nous ayons vu quelques fuites d’intrigue ici et là. Maintenant, une nouvelle fuite peut révéler tout ce qui se passe dans le film et même comment se termine Spider-Man: No Way Home.

Comme pour les autres fuites de complot, il n’y a aucun moyen de vérifier les spoilers en provenance de Chine. Nous vous l’avons déjà dit. Mais nous pourrions avoir un moyen de corroborer cette nouvelle fuite de complot grâce à la propre campagne promotionnelle de Sony et Marvel pour No Way Home et quelques anciennes fuites. Faire attention, des spoilers massifs suivent.

La fuite de l’intrigue de Spider-Man

Une personne en Chine prétend avoir vu No Way Home, et elle a publié un complot complet en ligne plus tôt cette semaine. Cette fuite a fait son chemin vers Reddit, et nous avons examiné de près ses affirmations. Nous avons noté que certains des détails de la fuite étaient logiques, compte tenu de ce que nous avons déjà appris sur No Way Home grâce aux bandes-annonces et spots télévisés de Sony et Marvel publiés jusqu’à présent.

En outre, la fuite de l’intrigue semblait corroborer d’autres fuites de No Way Home provenant d’initiés fiables de Marvel. C’est soit la preuve que l’histoire du leaker chinois est authentique, soit que la personne a utilisé toutes ces informations pour créer une fausse fuite de complot.

La fuite décrit l’action, une mort déchirante et la façon dont No Way Home se termine. Tout comme quelques autres fuites, celle-ci nous apprend que Doctor Strange (Benedict Cumberbatch) achèvera LE sortilège. C’est le sort que Peter Parker (Tom Holland) a bâclé au début du film, menant au chaos multivers que nous avons vu dans les bandes-annonces.

C’est-à-dire qu’absolument tout le monde dans le MCU oubliera qui est Peter Parker. Toutes les personnes. Strange, les Avengers, Ned (Jacob Batalon) et MJ (Zendaya) oublieront tous que Peter Parker est Spider-Man. Mais les gens sauront toujours qu’il y a un Spider-Man qui les protège.

Comment Spider-Man: No Way Home se termine

La fuite peut révéler un gros détail dans cette fin douce-amère de No Way Home. Apparemment, Peter ira dans un café où travaille MJ, mais elle ne saura pas qui il est. Il lui écrira une note, car il a l’impression qu’il ne pourra pas lui parler. Il verra MJ et Ned ensemble dans le café. C’est alors que Peter décidera que les choses doivent rester telles qu’elles sont. Il émiette alors la note qu’il avait écrite.

No Way Home mettra fin non seulement à cette histoire de Spider-Man, mais également à la première trilogie Spider-Man du MCU. Nous savons que Sony et Marvel feront au moins une autre trilogie axée sur Peter Parker de Tom Holland. No Way Home leur permet d’effacer l’ardoise et de redémarrer l’histoire en douceur. Après la fin de No Way Home, rien du passé n’aura d’importance pour personne d’autre que Peter. C’est parce que personne ne saura qui il est.

Mais comment savons-nous que la fin divulguée est réelle? Eh bien, il se trouve que Tom Holland et ses co-stars sont apparus dans diverses interviews avant la première de No Way Home. L’un d’eux implique The Project, qui présente des images des coulisses de No Way Home. Comme celui ci-dessous.

MJ (Zendaya) dans No Way Home BTS sur The Project. Source de l’image : YouTube

La preuve

Nous voyons Zendaya dans un uniforme de café, déchirant ce qui semble être une note. La scène elle-même signifie peu si vous n’avez pas lu la fuite de cette semaine en provenance de Chine. L’interview du projet n’était disponible en ligne que jeudi, soit trois jours après la publication de cette fuite de complot.

Mais comment savons-nous même que la note que MJ tient dans cette scène vient de la fin de No Way Home ? Existe-t-il un moyen de le connecter à Peter Parker ?

Il s’avère qu’il y a.

Peter Parker (Tom Holland) dans No Way Home a pris des photos de la mi-janvier 2021. Source de l’image: Just Jared

En janvier 2021, bien avant de connaître la grande fuite Holland-Maguire-Garfield, nous avons vu des images divulguées de No Way Home. Cela comprenait des scènes tournées pendant l’hiver qui montraient le Hollandais Peter Parker à l’extérieur, tenant une note dans ses mains.

MJ (Zendaya) dans No Way Home a pris des photos de la mi-janvier 2021. Source de l’image: Just Jared

Nous avons également vu MJ dans les images que Just Jared a partagées à l’époque. Elle était à l’intérieur du même café, portant le même uniforme vert.

Nous n’avions aucune idée à l’époque que ces photos de tournage pourraient s’avérer être de si grandes révélations près d’un an plus tard. Mais si vous prenez tout ensemble, il semble certainement que nous sachions maintenant comment se termine No Way Home. Et si ce seul détail de cette fuite complète de Spider-Man est exact, alors tout est probablement légitime, y compris le fait que MJ ne mourra pas dans cette scène très culminante de la bande-annonce.