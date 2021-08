Nous savons que cela ne se produit pas, mais voici pourquoi le Bayern est parfait pour Messi

Qui n’aime pas jouer à un petit jeu de « Et si ? »

L’ancienne star du FC Barcelone Lionel Messi ne viendra pas au Bayern Munich. C’est un fait établi, nous le savons tous. Le directeur sportif Hasan Salihamidžić a récemment expliqué clairement pourquoi le Bayern ne poursuivrait pas Messi, principalement en raison de limitations financières lorsqu’il affronte des clubs appartenant à des nations entières.

Pourquoi Messi n’est-il pas une option ? Salihamidžić: “J’ai parlé à mon ami Jens Jeremies hier et il a dit:” Mec, ce serait quelque chose de voir Messi à l’entraînement un jour “. Mais malheureusement ce n’est pas possible. Nous n’avons pas négocié, mais les sommes dont j’ai entendu parler sont inimaginables au FC Bayern” – Bayern et Allemagne (@iMiaSanMia) 8 août 2021

Mais, dans un monde hypothétique, dans lequel les clubs non pétroliers avaient une chance, voici 3 raisons pour lesquelles le prochain transfert de Messi au Bayern pourrait être parfait pour les deux parties.

Un club de classe mondiale avec une équipe de classe mondiale

Photo de Miguel A. Lopes/Piscine via .

Le Bayern Munich est un club riche de traditions et a toujours réussi à remporter des trophées au plus haut niveau du football interclubs. L’équipe actuelle est l’une des meilleures du football mondial, composée d’un mélange sain de jeunes et de joueurs seniors. Le noyau de l’équipe est stable, avec des nouvelles positives en provenance des camps de Joshua Kimmich et Leon Goretzka concernant les prolongations de contrat. La défense a connu une refonte après une mauvaise performance la saison dernière. Robert Lewandowski, Thomas Muller, Serge Gnabry, Leroy Sane et Kingsley Coman forment ensemble l’une des attaques les plus meurtrières de toute l’Europe, en particulier avec le duo de Kimmich et Goretzka assis derrière eux. Sans oublier le GOATkeeper Manual Neuer dans les buts.

À court terme, c’est une excellente équipe pour un Messi de 34 ans. Ce n’est pas seulement une équipe éprouvée, ayant remporté la Ligue des champions il y a moins d’un an, mais c’est aussi une équipe qui peut confortablement affronter le Paris Saint-Germain, le Real Madrid, Liverpool et tout autre grand club européen – quelque chose avec lequel l’ancien club de Messi a du mal, depuis son déclin suite au départ de Neymar. Messi au Bayern peut véritablement se battre pour la Ligue des champions dès le départ, sans compromis.

Messi correspond au Mia San Mia ethos



Il ne serait pas faux de dire que le FC Barcelone a été « l’équipe de Messi ». De nombreux joueurs merveilleux ont joué au Barca à son époque, mais Messi était toujours le meilleur chien et l’équipe jouait autour de lui. Il est l’un des plus grands joueurs à avoir jamais honoré le beau jeu, il est donc logique de former l’équipe autour de Messi et de jouer pour Messi.

Le Bayern, quant à lui, a presque toujours été axé sur l’équipe dans son ensemble et n’a jamais accordé trop d’importance à un seul joueur. Tout le monde joue pour l’équipe et l’équipe atteignant le plus haut niveau est numéro un sur la liste des priorités. Cela a toujours donné au Bayern un avantage et une volonté totale de gagner.

Comment Messi peut-il alors s’intégrer au Bayern, qui ne peut pas mettre un piédestal pour un joueur et demander aux autres de jouer pour ce joueur. La réponse est simple, Messi n’a pas besoin de piédestal. Il a brillé sur le piédestal du Barça, mais Messi a également montré qu’il pouvait être altruiste et qu’il n’avait aucun problème à laisser les autres joueurs prendre le devant de la scène.

À l’époque de MSN et plus tard avec Ousmane Dembele et Philippe Coutinho, Messi a souvent fait tout son possible pour s’assurer que ses coéquipiers aient l’occasion de marquer des buts et pas seulement d’être un second violon pour lui. Qu’ils aient du mal à marquer leurs premiers buts, qu’ils laissent un autre joueur tirer des penaltys ou qu’ils terminent leurs tours du chapeau, Messi a souvent pris du recul et a laissé ses coéquipiers sous les feux de la rampe. L’approche “familiale” que le Bayern adopte pour diriger le club verrait Messi en forme comme un gant. Le Bayern et la Bundesliga peuvent vraiment être une deuxième maison pour lui et pas seulement un autre club bien rémunéré pour traire ses dernières années.

Le facteur Adidas

Photo de Miquel Benitez/.

Pour les non-initiés, Adidas est une multinationale allemande et bavaroise qui détient une participation de 8,33% dans le Bayern Munich. Adidas est également l’un des principaux sponsors du Bayern. Lionel Messi est leur plus grand athlète – avec un contrat à vie. Adidas aurait toujours un intérêt direct dans le transfert potentiel de Messi au Bayern.

Dans le passé, il a été rapporté qu’Adidas avait proposé de financer en partie le transfert de Messi au Bayern et de prendre également en charge une partie du salaire de Messi s’il déménageait à Munich. Il ne serait pas du tout surprenant qu’un tel accord se produise entre le Bayern et Adidas. En toute honnêteté, l’immense RP de Messi signifie qu’il se finance. L’implication d’Adidas ne ferait que rendre cela encore plus facile pour les coffres du Bayern tout en offrant un package compétitif qui convient à une superstar.