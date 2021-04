14/04/2021 à 11:11 CEST

le Club athlétique Il a déjà tourné la page de la douloureuse défaite en finale de la Copa del Rey 2019/20 et affronte le match décisif de l’édition 2020/21 avec optimisme et enthousiasme. Mikel Balenziaga a assuré ce mercredi, lors d’une conférence de presse préalable à l’entraînement de l’équipe basque à Lezama, que «Nous savons que nous pouvons battre le Barça & rdquor;. «Nous l’avons déjà fait en janvier, lors de la finale de la Super Coupe, et nous essaierons de le refaire samedi. Nous avons suffisamment d’armes et de confiance pour amener la Coupe à Bilbao & rdquor;, a-t-il déclaré.

«L’équipe travaille bien et est de bonne humeur. Après avoir perdu contre le Real, nous avons traversé des journées difficiles, mais nous avons dû retrouver la joie du vestiaire et avancer. L’équipe a franchi une étape importante& rdquor;, a ajouté le défenseur, qui voit son vestiaire «Entier et avec une grande force & rdquor;. Du point de vue de Balenziaga, «gagner ou non la Coupe va dépendre de nous-mêmes». «Notre mise en scène doit être de dix. Nous devons être plus intenses et audacieux qu’eux et faire quelques erreurs& rdquor;, a exprimé son opinion.

Celui de Zumárraga a clairement indiqué que l’Athletic jouera «avec tous les efforts et l’enthousiasme du monde». et donnera «le maximum à partir de la première minute». Optimiste, car «Je suis un joueur qui reste toujours avec le positif et je tiens à ce que nous avons bien fait», a-t-il déclaré. «Gagner une Copa del Rey est le maximum auquel nous pouvons aspirer en tant que footballeurs de ce club pour tout ce que cela implique & rdquor;. Les hommes de Marcelino veulent remporter le trophée à Bilbao et rendre heureux leurs supporters, qui, comme toutes les équipes, ont beaucoup souffert ces derniers mois à cause de la pandémie.

«Notre personnel nous manque tellement. Nous aurions adoré les avoir là-bas dans le match contre la Real Sociedad, à la fois pour le meilleur et pour le pire. Faites-leur savoir que nous allons tout donner pour eux& rdquor;, a promis Balenziaga.