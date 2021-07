“Nous savons que nous pouvons être debout”

17/07/2021 à 6h30 CEST

Les canoéistes qui vivent et s’entraînent à La Seu sont comme une famille. Ils s’entraident, s’entraînent, s’amusent et sympathisent ensemble. C’est le cas de David Llorente, un jeune de Ségovie arrivé à La Seu en 2012 pour réaliser un rêve, et Núria Vilarrubla, déjà plus vétéran et indigène de la capitale de l’Alt Urgell, qui, comme David, fera ses débuts aux Jeux de Tokyo.

Tous deux avouent qu’ils sont nerveux avec l’arrivée du grand rendez-vous : « Mais ce sont des nerfs d’espoir, de désir et de pouvoir le vivre après l’avoir attendu si longtemps & rdquor;, Vilarrubla assure qu’il concourra en C1.

« Enfin, un rêve se réalise. Maintenant je me dis : d’accord, il faut que je joue ce dont j’ai tant rêvé & rdquor ;, explique David, spécialiste du K1.

Malgré la grandeur de certains Jeux, tous deux se sentent prêts à les affronter : « Certains Jeux sont une nouvelle expérience en plus avec le coronavirus. C’est difficile à visualiser. J’imagine comment j’aimerais que ce soit, mais je sais que ce sera une compétition dans laquelle je serai sur la ligne de départ avec la rivière vide rien que pour moi et que tout ce qui vient de l’étranger est le bienvenu, & rdquor;, ajoute le Ségovie.

Ce que Núria craint le plus à propos de ses premiers Jeux, c’est « Ne pas pouvoir donner ma meilleure version et profiter de ce moment & rdquor;, tandis que David s’exprime dans le même sens : « Je crains de ne pas pouvoir serrer mon niveau maximum dans une descente, d’en redemander & rdquor ;.

Mais tous deux ont des arguments en faveur de la confiance : “C’est quelque chose que je fais depuis que j’ai 16 ans, mais là ça va être amplifié avec cette pression positive qui va me faire sortir à pleins d’adrénaline pour tout donner”, dit le plista. Núria est également confiante : « Je sais que je ressentirai vraiment cette flamme sur le moment et je dirai : je vais tout donner & rdquor ;.

Vos possibilités

Ils sont réalistes lorsqu’ils évaluent leurs possibilités puisque c’est un sport « très variable où une descente n’est jamais la même que l’autre, mais Nous avons tous les deux réussi à démontrer un bon niveau international et c’est pourquoi nous pouvons être là& rdquor;, avoue David qui assure que «Je vais me concentrer sur ma participation à cette finale et tout donner. Restez satisfait, profitez de cette descente à tout moment. Si cela sort, je peux célébrer, que je sois arrivé premier, deuxième, troisième ou quatrième & rdquor ;.

David Llorente et Núria Vilarrubla attendent avec impatience leurs débuts

| VALENTÍ ENRICHIR

Le rameur de La Seu assure : « Nous savons tous les deux que nous pouvons être là. Nous avons gagné des manches, nous savons ce qu’est un bon résultat et nous y sommes préparés mais il est clair que la meilleure chose pour nous est de nous concentrer sur notre meilleure navigation, la plus libre, la plus lâche et la plus agile possible pour diffuser sur la chaîne de Tokyo le jour X et pouvoir faire du bon travail & rdquor ;.

Vos meilleures vertus

Núria considère que sa meilleure vertu est “Toujours chercher où s’améliorer et le côté positif des choses & rdquor;, tandis que son partenaire assure que c’est « ce que j’aime dans ce sport qui m’a fait réaliser de grandes choses que je ne pouvais même pas imaginer & rdquor ;.

Ils se défendent en tant que combattants et ambitieux et avec tout cela, ils essaieront de faire de leur mieux et ainsi imiter les autres pagayeurs espagnols : « Nous y allons en croyant que c’est possible grâce à eux qui nous ont marqué le chemin & rdquor;, comme Maialen Chourraut avec son or à Rio et son bronze à Londres.

Le curieux test de Núria Vilarrubla et David Llorente | VALENTÍ ENRICHIR