« Nous savons que nous risquons nos vies contre le Venezuela »

10/12/2021 à 17:24 CEST

Le volant de l’équipe chilienne Arturo Vidal Il a déclaré mardi que lors du match de jeudi contre le Venezuela, la Roja « est en jeu pour la vie » si elle veut se qualifier pour la Coupe du monde 2022 au Qatar.

« Nous savons que nous risquons notre vie contre le Venezuela et nous ferons de notre mieux pour continuer à améliorer ce qui a été fait contre le Paraguay. »Vidal a déclaré dans des déclarations à l’Association nationale de football professionnel (ANFP) du Chili.

L’équipe chilienne entraînée par Martín Lasarte viendra à ce match après avoir remporté la deuxième victoire sur le Paraguay dans toute la phase de qualification, 2-0.

Le résultat a fourni une boule d’oxygène au groupe et l’espoir de pouvoir encore se qualifier pour la Coupe du monde, malgré le fait qu’il reste encore à six points des positions directes de qualification et à cinq des barrages.

De plus, le Venezuela, dernier des tours de qualification, arrivera également après avoir remporté une importante victoire 2-1 contre l’Équateur qui leur permet de continuer à rêver de la Coupe du monde.

« Le Venezuela arrive en confiance, a obtenu un bon résultat, il a encore l’illusion de se qualifier, mais nous sommes aussi très heureux »dit Vidal à ce sujet.

Pour sa part, le milieu de terrain de l’équipe nationale chilienne Luis Jiménez, également dans des déclarations à l’ANFP, a apprécié l’importance de la victoire contre le Paraguay et a assuré qu’avec une nouvelle victoire contre le Venezuela, la Roja peut atteindre la Coupe du monde.

« Nous savons qu’avec une nouvelle victoire, nous reprenons le combat donc nous allons tout faire », a déclaré Jiménez.

Le Chili recevra le Venezuela ce jeudi au stade San Carlos de Apoquindo de Santiago du Chili à 21H00 heure locale (23H00 GMT).