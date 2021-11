« Nous savons tous que Toto Wolff a beaucoup à dire… »

Si Christian Horner est le « protagoniste d’une pantomime » alors Toto Wolff est la « pantomime dame », précise le patron de l’équipe Red Bull.

Il semble que certains jours, Horner et Wolff ne puissent tout simplement pas s’en empêcher.

Que ce soit pour détourner l’attention de leurs pilotes ou simplement parce qu’il n’y a pas de filtre, les deux ont passé une grande partie de cette saison à échanger des piques dans les médias.

La dernière salve tirée par Wolff était d’appeler Horner un « protagoniste dans une pantomime », ajoutant que « les gens ont un microphone devant eux ou une caméra sur eux et ils commencent à se comporter comme de petits acteurs, comme Hollywood ».

Horner dit merci pour le compliment.

« Regardez », a-t-il déclaré lors de la conférence de presse FIA ​​de vendredi pour le Grand Prix du Mexique, « nous savons tous que Toto a beaucoup à dire.

« En fait, j’étais assez flatté, je veux dire, d’être appelé protagoniste, si vous regardez ce que signifie la définition de cela, je pense que vous avez également besoin d’un antagoniste pour avoir un protagoniste.

« On pourrait dire que Toto remplit peut-être assez bien ce rôle – ou si c’était une pantomime, alors le rôle de pantomime dame pourrait lui convenir, mais regardez, tout dépend de ce qui se passe, sur la bonne voie.

« Je pense que c’est une grande compétition entre les équipes, c’est sans limites, les murs des stands contre les murs des stands, les pilotes contre les pilotes, les motoristes contre les motoristes, les châssis contre les châssis. C’est fantastique.

« Nous adorons ça et de temps en temps, vous allez vous faire lancer des critiques – mais prenez-le avec une pincée de sel et parfois même comme un compliment. »

Horner a nié que le piqué entre lui et Wolff lui ait donné encore plus envie de battre Mercedes, après tout, les commentaires de Wolff ne sont que du « bruit ».

« Pour être honnête avec vous, en ce qui nous concerne, tout n’est que bruit », a-t-il déclaré. « Tout dépend de ce que vous faites sur la piste et si vous pouvez parler sur la piste, cela a beaucoup plus de poids et de valeur.

« Toto aime faire un commentaire ici ou là et ça fait partie de l’aiguille, ça fait partie du sport.

« Il a beaucoup en jeu. Il vise un huitième championnat du monde avec son pilote. Nous allons faire une première avec Max et rajouter aux titres que nous avons déjà gagnés.

« La Formule 1 est une compétition et à mesure que la pression monte, vous voyez les gens réagir à la pression de différentes manières. Nous sommes maintenant à la fin de ce championnat et vous pouvez sentir la tension et cela ne fera que croître plus cela durera.

« Donc, si Toto veut faire un commentaire ou deux, ça me va. C’est la saison des pantomimes qui arrive de toute façon, donc c’est comme ça.

Le patron de Red Bull a insisté sur le fait qu’il n’avait aucun problème avec Wolff, l’Autrichien faisant juste le travail qu’il était censé faire dans l’équipe dont il a « hérité ».

Il a ajouté : « Je n’ai aucun problème avec Toto. Je pense qu’il a fait un excellent travail là-bas dans une équipe dont il a hérité.

« Oui, bien sûr, il y a du respect, Mercedes est une équipe phénoménale. Ils ont réalisé de grandes choses et il y a bien sûr un respect entre les deux équipes.